柯文哲9日立院拜訪韓國瑜閉門會！傳王世堅有意參加

前民眾黨主席柯文哲為推動《人工生殖法》代孕解禁，預計於明（9）日下午前往立法院拜會立法院長韓國瑜。據了解，此次會面將採全程閉門形式，除了主要議題外，雙方話題不設限，可能觸及總預算案。此外，傳出民進黨立委王世堅以「舊識」為由，表達有意參與此次會議。

柯文哲與韓國瑜將在9日見面。（圖／柯文哲臉書）

據悉，柯文哲排定於9日下午1時40分左右，親赴立法院會客室與韓國瑜會面。由於此行主要目的在於遊說《人工生殖法》修法，民眾黨立委陳昭姿將陪同出席；身兼民眾黨團總召的黨主席黃國昌也會隨行。儘管重點在代孕議題，但因會談內容未設限，外界推測雙方極有機會針對總預算案交換意見。

廣告 廣告

民進黨立委王世堅。（圖／中天新聞）

儘管韓柯會面定調為閉門會議，不對外公開，但據了解，民進黨立委王世堅得知消息後，表達自己與柯文哲、韓國瑜皆是多年「舊識」，因此希望能一同參與明日的會面，藉此機會與兩位老朋友敘舊。

回顧過去柯文哲擔任台北市長時期，韓國瑜時任台北農產運銷公司總經理，當時擔任台北市議員的王世堅在議會質詢兩人時，場面往往火花四射。當時留下的「流氓也可以喝水」、「問世堅情是何物」等經典對話，至今相關質詢影片仍經常在網路上流傳，三人互動備受關注。

延伸閱讀

柯文哲入院手術 陳智菡：主刀醫師是柯P台大同事

民眾黨批檢方訊問方式侵害人權 要求法務部究責

破萬小草上街抗議違法？鄭銘謙：不知道不干涉不介入