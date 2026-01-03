柯文哲Long Stay嘉義喊當張啓楷選市長操盤手！藍綠反應曝光

民眾黨前主席柯文哲3日前往嘉義市，他宣布擔任立委張啓楷競選嘉義市長的競選總幹事，並表示將在嘉義Long Stay。已獲民進黨提名的立委王美惠透過幕僚表達祝福，國民黨3位潛在選將市議員鄭光宏、陳家平及醫師翁壽良則強調，藍白談的是合作而非禮讓。

柯文哲和張啓楷。（圖／中天新聞）

在藍白合的大前提下，民眾黨嘉義市長人選率先出爐，國民黨人選卻遲未公布，還出現「禮讓」傳言，讓藍營支持者感到焦慮。國民黨嘉義市黨部主委蔡明顯表示，藍白高層都有窗口在接洽，藍白合是既定大目標，適當時機就會推出人選，目前沒有具體時間表。

陳家平指出，確實有基層看到柯文哲要幫張啓楷操盤、助選感到憂慮，認為會拉抬張啓楷聲勢，不利藍白整合。他認為既然要談藍白合，就應該藍營3位有意選將和張啓楷一起做民調，不需要等國民黨內參式民調產生後，藍白再比一次，這樣「曠日廢時」，藍白所有選將一次民調，一次解決民眾的期待。

柯文哲和張啓楷。（圖／中天新聞）

鄭光宏對柯文哲的表態表示尊重與歡迎，也希望柯在嘉義Long Stay期間，能幫忙將嘉義的好山、好水、好食與濃濃的人情味，傳達到台灣各個角落。他表示，政黨有各自的選舉節奏及提名辦法，國民黨會依照自己的選戰節奏先進行黨內初選程序，後續推出提名人選後，再跟民眾黨徵召人選協調、整合或進行民調，產生藍白陣營共推的嘉義市長候選人。

鄭光宏強調，藍白兩黨的默契就是最晚3月底前整合，產生一組最強候選人，在此之前就是兄弟登山、各自努力。他相信國民黨只要團結，任何其他政黨或個人都不會對國民黨造成壓力與威脅，並認為藍白整合後的最強候選人，必然是由國民黨籍人選來承接，延續嘉義市長黃敏惠五星卓越市政。

柯文哲表態要在嘉義Long Stay，並擔任張啓楷競選市長的總幹事。（圖／中天新聞）

翁壽良則表示祝福、加油，指這是其他政黨的事，藍白合有高層在談，他就按自己的步驟走。他認為黨派再怎麼談、選戰怎麼打，最重要是爭取最大數選民認同和支持，畢竟除了藍白綠，還有一大群中間選民，他既然是國民黨籍，會遵照國民黨的機制進行。

