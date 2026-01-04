柯文哲long stay嘉義市替張啓楷操盤 鄭麗文：藍白一定會協調

國民黨主席鄭麗文。 圖：張良一 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞]

前民眾黨主席柯文哲昨、今兩天都南下幫嘉義市長參選人張啓楷輔選，他宣布擔任張的「競選總幹事」，並會在嘉義市long stay，傳出已引發藍營支持者焦慮。國民黨主席鄭麗文今（4日）表示，未來藍白一定會做程序上的協調，相信能順利在嘉義市推出一個藍白都能共同接受的人選。

鄭麗文上午出席國民黨客家工作會議，會前接受媒體聯訪，被問到怎麼看嘉義市長選戰「藍白合」，柯文哲宣布擔任張啓楷競選總幹事，鄭麗文回應，在嘉義市長選舉中，一直很積極在進行國民黨內協調，然後也很尊重、密集在跟嘉義市長黃敏惠進行溝通，一切還是要按照既定的步驟來走，那麼未來也一定會藍白做一定程序上的協調，因為張啓楷已公開表達要參選了，最後相信還是會很順利的推動，在嘉義市提出一個藍白都能夠共同接受的人選。

廣告 廣告

現場記者也關注新北市長選舉「藍白合」，鄭麗文說，從頭到尾，她個人的感覺，就是「藍白合」大家都釋出最大的誠意跟善意，在過程中，不管是政策或是提名選舉，乃至於國家的大政方針，在跟民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌溝通時，或者是藍營智庫在跟民眾黨智庫對接時，溝通都是非常非常順暢的，所以她再次感佩黃國昌的高度，也知道我們必須要放下一黨之私，為在野的力量，尋求一個最大的公約數，以期能順利在2026年大選贏得勝選，在2028年時政黨輪替，下架總統賴清德。

鄭麗文強調，所以，不只是黃國昌有這樣子的一個高度認知，國民黨也是一樣，剛剛也提到其他縣市或是現任新竹市長，都希望能夠為選民來提出一個最佳的人選，不管是哪一黨，就算不是國民黨提名的黨籍同志，也跟黃國昌一樣，既然是大家共推的人選，都會全力輔選，團結一致，贏得大選。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

陳水扁新節目遭喊卡 鄭麗文：故意將賴卓一軍 棄祖師爺不顧？

全家100%柯粉覺醒「脫北」 沈榮欽剖析柯文哲和民眾黨是怎麼洗腦