柯文哲USB論告完畢 檢：橘子拿走1500萬

柯文哲弊案今天檢察官論告第2天，檢察官指「小沈1500」的錢是橘子拿走了。（鏡報董孟航）

台北市院審理柯文哲弊案，今（16日）繼續針對柯文哲涉及圖利121億元及收賄1710萬元等爭點進行檢察官論告，檢察官指出，在柯文哲家中查扣的USB行動硬碟的工作簿EXCEL檔案，就是他的帳冊，貪污是密室犯罪，帳冊就是柯收賄證據，其中的數字代表的是錢，如「陳盈助300」已證實是柯文哲在市長辦公室踩飛輪收現金300萬，「小沈1500」就是收沈慶京1500萬賄款，今提出蔡壁如等人證詞，證明USB硬碟檔案是柯文哲自己製作的，具證據能力且能證明柯文哲收賄，檢表示，1500萬元是潛逃的橘子許芷瑜幫柯文哲拿走處理。

廣告 廣告

柯一再否認收受沈慶京1,500萬元，對於被查扣的關鍵硬碟及所記載的EXCEL工作簿賄款，也始終裝傻不承認，檢察昨論告時表示，金主捐款不一定親自捐，會另外找人，但柯文哲的認知就是大老闆捐的，所以都會記在工作簿上，柯文哲也曾針對為何要這樣記表示「要知道是誰幫了我們」。柯文哲曾說自己只是個轉手，這樣的說法根本就是在做「車手抗辯」，像是陳盈助請邱清章送300萬元，柯文哲踩飛輪時收下，檢察官表示柯文哲這是「自行車抗辯」。

檢察官今繼續論告，提出蔡壁如等人的證詞及柯文哲之前歷次庭訊的說法，證明USB行動硬碟上的EXCEL就是金主名單，包含「小沈1500」在內的13筆記錄就是帳冊。

柯文哲去年庭訊時針對「硬碟是誰在用？」「工作簿檔案上的作者署名「WEN」是不是他自己做的？柯文哲回答：「網路上常常灌來灌去，下載拷貝，但不是每個檔案都是我的，但硬碟應該是我的沒錯。我們家裡的人沒在用這個硬碟，檔案裡有各式各樣的稱號，不能證明是我做的。」

即便柯不願承認，一再鬼打牆，但後來檢察官傳訊蔡壁如作證時，蔡已證實柯在台大醫院擔任外科加護病房主任時，編輯檔案署名「ko」，後來跟著電腦名稱更改，編輯檔案署名也改為「WEN」，咬死柯文哲。

柯文哲USB行動硬碟EXCEL帳冊的13名金主名單，去年檢察官偵查時，這些人全都被傳喚作證，當事人本人及邱佩琳、吳梅壽與謝明珠等經手人均具結坦承，是在面對柯文哲提出金錢需求時，以自己或找第三人或找合作廠商等方式捐款，全都證實數字代表的是萬元。

7月17日東森購物集團總裁王令麟在法院出庭作證進一步表示，他本人及公司都沒有捐政治獻金給柯文哲，在得知柯有政治獻金要求後，他請朋友蕭侃及楊建國捐款，再經由東森購物集團的會計轉支票轉交給李文宗，面子則做給自己，證詞已更加鞏固柯罪證。邱佩琳8月12日在法院證稱將謝國樑的200萬現金在市長室親交柯文哲，周妻及林命群各200萬元則放在管理室由柯派人拿走。

本刊曾在去年10月報導「柯文哲USB金主名單」，邱佩琳8月12日作證後也逐一印證屬實，由於USB金主名單真偽，關係柯文哲是否收受沈慶京1,500萬元，按理柯在訴訟上一定要傳訊金主，經由詰問金主打臉檢察官，證明自己未收賄，但柯文哲對USB上的13位金主，竟全都捨棄傳喚，形同默認金主名單的存在。

更多鏡週刊報導

快訊／高虹安貪污案二審貪污無罪 偽造文書6月可易科罰金

歐客佬咖啡詐騙／沒進貨卻賣冠軍藝伎 中檢偵辦歐客佬咖啡國際詐欺

歐客佬咖啡詐騙1／國際頂級咖啡莊園點名怒告 歐客佬「奧梨裝蘋果」還說謊