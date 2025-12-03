柯文哲Woman夾搜出清涼照！陳佩琪真實反應曝光

政治中心／李汶臻報導

民眾黨前主席、前台北市長柯文哲涉入京華城、政治獻金等弊案，在歷經1年的看守所生活後交保出關。而自柯文哲離開看守所後，愛妻陳佩琪不時就在臉書發文更新阿北的最新近況。今（3日）下午陳佩琪發文談及案情，其中針對柯硬碟「Woman」資料夾以及所謂的女星清涼照被搜出一事，陳佩琪首度回應了，坦言只要不是「這種情況」，她都不在意。





柯文哲爆「硬碟搜出不雅片」陳佩琪鬆口了！下秒「鬼扯賴清德」網不忍開轟

柯文哲（左）硬碟「不雅片」傳出有女星舒淇（右）等人的大尺度寫真。（圖／翻攝自舒淇IG@sqwhat、民視新聞）

柯文哲捲入京華城貪汙弊案，2025年3月遭首度提訊時，柯當庭指控承辦檢察官以「USB不雅片」逼其認罪，隨後柯硬碟「Woman」資料夾中的確切內容被爆料，其實是女星舒淇跟徐若瑄的寫真集。對此，柯文哲妻子陳佩琪今（3日）下午在臉書PO出長文，對於先生被搜到「女星清涼照、 Women夾」，她首度回應了。

前民眾黨主席柯文哲3月份首度提訊時，自爆被檢方以「不雅片」威脅認罪。（圖／民視新聞資料照）





陳佩琪坦言自己不在意，並稱「只要不是被搜到正宮不在，而是小三在家就好了」，接著還不忘將砲火對準賴清德總統，在貼文中提到：「至於賴清德家可以蒐到什麼，進去搜一下不就知道了」，甚至還直指對方案底不少，「 搞不好也有清涼照、Women夾、甚或其他驚人的東西也說不定…」。

愛妻陳佩琪（左）不時就在臉書發文更新柯文哲（右）的最新近況。（圖／翻攝自臉書@陳佩琪）





貼文最後陳佩琪也曬出柯文哲的最新近況照，只見阿北身穿白襯衫、搭配高腰西褲，摘下眼鏡，一臉放鬆的神情、嘴角還透出笑意，桌上擺滿陳佩琪精心搭配好的營養家常料理，氣氛溫馨樸實。貼文曝光短短1小時就吸引大批網友圍觀，並留言喊：「阿北加油」、「柯P～繼續加油」、「阿北氣色看起來好很多」。不過，也有人留言開酸：「騎飛輪收三百萬，有說謝謝」、「本篇文章主題：『辯』詭辯的辯」、「為什麼您的每篇文章都要提到賴總統？跟他有什麼關係？」。

陳佩琪臉書最新貼文全文。（圖／翻攝自臉書@陳佩琪）





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

