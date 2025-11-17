柯旻豪涉賭重判7年 SBL新球季禁用3C防收指令

SBL假球案，士林地院17日判決裕隆隊前MVP柯旻豪（中）7年有期徒刑。（圖／本報資料照片）

民國112年的超級籃球聯賽（SBL）簽賭假球案17日判決出爐，前MVP柯旻豪被判7年最重，對職業運動員而言，是很重的警惕。其實過去2年，無論是職棒或職籃，無不聞賭色變，更祭出高道德標準，就連今年中職台鋼雄鷹球員只是接觸德州撲克「手遊」都遭球團罰款嚴懲。

無論是中華職棒（CPBL）、台灣職籃大聯盟（TPBL）、P.League＋（PLG）或SBL，早已針對各隊選手進行法治教育，且要求選手堅守法律與道德底線，就是不要再讓簽賭假球案發生，更用相當高的道德標準看待可能涉及賭博行為。

像是去年初，味全龍曾傳昇在德撲賭場被抓隨即開除；去年8月，味全龍郭天信與張政禹、富邦悍將曾峻岳出入德撲協會，各被禁賽7場、罰款7萬；今年7月，郭俞延、陳冠豪與伍祐城3名台鋼球員則因接觸德撲手遊遭罰款。

至於職籃方面，中華籃協2年前就邀請TPBL、PLG與SBL開會，要求各隊增設專門負責防賭與假球事務的專職人員，且統一懲處球員辦法，更跟當時的體育署、地檢署合作，加強球員、裁判法治教育課程，不讓非法人士有機可乘。

TPBL聯盟規章內就有運動博弈相關規定，且禁止球隊席區所有人員使用電子設備，除非球團有特殊需求才能主動申請；PLG同樣明訂相關規定，且要求球員簽署球員行為準則才可註冊，更運用科技協助監督PLG比賽在全球賭況。

SBL除持續強化防賭與教育推廣，中華籃協副祕書長張承中表示，SBL新球季將增設比賽期間球員席禁用3C產品及電子設備規定，目的是避免通訊、收受指示或觀看賭盤資訊等可能，預計最快在明年1月開打前公告。

