柯昌之爭來了！蔡其昌宣布登記參選總召 柯建銘淡回：讓程序走

民進黨立委蔡其昌今天（29日）下午在社群宣布，「我選擇站出來登記」，被外界解讀為爭取民進黨團總召。對此，23日已表態爭取連任的現任黨團總召柯建銘回應，「讓程序走」；記者追問，「近期會跟主席…」，柯搶著回答，「不要急，就這樣」。

民進黨立院黨團三長改選啟動，根據立法院民進黨團組織規程，總召任期為1年，得連選連任，黨團成員任立委達3屆以上者，為當然候選人。原本外界預期「永遠的總召」、現任黨團總召柯建銘，不會連任，但柯23日受訪時表態將會去登記連任，早就引起黨內立委私下議論。

如今另名黨內呼聲高的立委蔡其昌在社群宣布「站出來登記」，被解讀為爭取黨團總召。蔡表示，這段時間陸續收到許多黨內前輩、基層同志與朋友的關心與鼓勵，希望他能在這個階段，多分擔一些責任；對他來說，任何工作都更像是一段陪伴的過程，在不同的崗位上，都要把人民賦予的工作做好，也正因如此，面對大家的勸進，他其實思考了很久的時間。

對此，柯建銘今天下午黨團協商結束後，有媒體上前詢問對於蔡其昌表態的看法，柯僅回應，「讓程序走」，記者上前追問，「近期會跟主席…」，則搶著回答，「不要急，就這樣」；至於結果何時出爐？柯淡回，「不是，還早啦」。



