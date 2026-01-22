柯林頓夫婦拒出席艾普斯坦案「遭控藐視國會」！怒斥川普耍手段

記者高珞曦／綜合報導

淫魔富豪艾普斯坦案牽扯不少美國名人政要，最近美國會宣布要以「藐視國會罪」追究前總統柯林頓夫婦的法律責任，原因是2人收到國會的作證通知傳票卻不出席。

美前總統比爾柯林頓（前排左1）及其妻子希拉蕊（前排右1）因拒絕出席國會就艾普斯坦案作證，遭控「藐視國會罪」。（圖／路透）

綜合外電報導，美國眾議院監督委員會進行表決投票，以34票比8票通過對前總統柯林頓（ Bill Clinton）的起訴案件，當中包含9位民主黨人的贊成票、2位民主黨人的棄權票。至於柯林頓妻子希拉蕊（Hillary Clinton），本次也以28票比15票通過起訴，包含3位民主黨人的贊成票，以及2位民主黨人的棄權票。

不過未來還需眾議院全體議員批准法案，此案才能交給司法部提出訴訟。據悉，「藐視國會罪」最高可處1年徒刑，還有罰款10萬美元（約316萬元新台幣）。

據《BBC》報導，在美司法部已公布的艾普斯坦案相關資料中，可以看見比爾柯林頓與艾普斯坦的合照，比爾柯林頓還曾在艾普斯坦的別墅泳池游泳、休憩。但柯林頓夫婦的發言人烏雷尼亞（Angel Ureña）指出，這些照片拍攝於數十年前，而在艾普斯坦的罪行曝光以前，柯林頓夫婦早停止和其來往。

柯林頓夫婦的律師團進一步表示，先前他們透過信函，向監督委員會主席科默（James Comer）說明，稱他們已經「主動且自願的」和委員會進行溝通，且律師團主張，這些傳票於法不合，因為既無正當性，加上傳票的目的也非為了取得相關訊息，更是侵犯權力分立原則。柯林頓夫婦也強調，要求他們提供證詞的傳票，只不過是川普總統試圖讓政治對手難堪的伎倆。

