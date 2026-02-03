柯林頓夫婦讓步！同意出席眾院艾普斯坦案調查聽證

美國富商淫魔艾普斯坦案持續延燒。先前一直拒絕出席國會聽證會的柯林頓夫婦，在最後一刻鬆口答應，以換取眾議院取消本週將進行的藐視國會表決。

柯林頓夫婦同意出席聽證會作證，眾議院監督委員會主席召開會議討論是否取消針對二人的藐視國會表決。（圖／美聯社）

眾議院監督委員會去年對柯林頓夫婦發出傳票，但二人聲稱傳票在法律上無效並拒絕出席聽證會。監督委員會隨後在今年一月建議對他們提出藐視議案，並獲得跨黨派支持通過。

柯林頓夫婦的律師團隊於2日在委員會主席科默（James Comer）出席規則委員會作證時，透過電子郵件提出提議。柯林頓夫婦表示「接受您信函中的條件，並將在雙方同意的日期出席作證」。律師團隊並在電郵中要求確認：「依照主席今早信函所述，眾議院將不會推進藐視程序。」

然而，科默在當晚發表聲明表示：「柯林頓夫婦的律師表示他們同意條件，但這些條件再次缺乏明確性，且他們未提供作證日期。他們表示同意條件的唯一原因是眾議院已推進藐視程序。我將釐清他們同意的條件，然後與委員會成員討論下一步。」

據哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，為避免藐視國會表決，柯林頓夫婦的律師在1月31日的信函中表示，柯林頓願意在紐約市接受4小時的錄音訪談，但條件是訪談範圍僅限於「與艾普斯坦調查和起訴相關的事項」。而希拉蕊則願意提供另一份宣誓聲明回答委員會仍有的任何問題，若委員會仍要求她親自作證，其出席應遵循與其丈夫相同的條件。

科默在回覆信中表示，委員會對這一提議有「嚴重疑慮」。他認為柯林頓作證的擬議範圍過於有限；而希拉蕊的宣誓聲明或出席的擬議條件同樣不可接受。

美國司法部上週釋出大量艾普斯坦相關文件，其中提及多位知名人物，包括柯林頓和現任總統川普。值得一提的是，在艾普斯坦案中，柯林頓夫婦和川普都未被指控有任何不法行為。

