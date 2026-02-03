柯林頓夫婦「投降」了! 40多年來首次 前總統同意出席艾普斯坦調查會

美國前總統柯林頓夫婦。 圖 : 翻攝自觀察者網

[Newtalk新聞] 據美國《紐約時報》( NYT ) 報導，就美國國會眾議院監督和政府改革委員會對艾普斯坦案的調查，美國前總統、民主黨人比爾·柯林頓及其妻子、前國務卿希拉蕊·柯林頓當地時間 2 日同意出席作證。

報導說，在眾議院幾天後將就柯林頓夫婦被指控藐視國會一事進行表決之際，兩人此舉是向該委員會主席、共和黨人詹姆斯·科默的要求「投降」。

艾普斯坦和柯林頓(右)。 圖 : 翻攝自觀察者網

報導稱，柯林頓夫婦的律師當日晚在致科默的一封郵件中表示，其委託人將「在雙方同意的日期出席作證」，並請求眾議院停止推進藐視國會的訴訟程式。報導說，柯林頓在艾普斯坦案中作證「幾乎是前所未有的」事情。自 1983 年美國前總統傑拉德·福特出席國會作證以來，尚無前總統在類似背景下接受國會調查。

此前，柯林頓夫婦在 1 月 13 日給科默的一封公開信中表示，兩人拒絕按照國會傳票要求作證，並稱該傳票「在法律上無效」。

針對美國國會對傑佛瑞・艾普斯坦（Jeffrey Epstein）(中) 案件的跨黨派調查，由共和黨主導的眾議院監督委員會推動以藐視國會罪名處理前總統比爾・柯林頓(右)與前國務卿希拉蕊・柯林頓，柯林頓夫婦後來屈服，決定出席國會作證。 圖：翻攝自@laomanpindao

柯林頓夫婦還聲稱已向該委員會提供了他們掌握的所有關於艾普斯坦案的資訊。美國國會眾議院監督和政府改革委員會 21 日投票推進指控柯林頓夫婦藐視國會的決議，原因是兩人在被該委員會傳喚後拒絕就艾普斯坦案調查出席作證。

美國富商艾普斯坦與大批美國政商名流交往密切，因涉嫌性犯罪被捕後，2019 年 8 月死於獄中，被判定為「自殺」。去年 12 月 19 日，美國司法部開始在其網站公佈艾普斯坦案檔。檔中大量提及前總統柯林頓。

