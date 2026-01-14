即時中心／徐子為報導

前美國總統柯林頓（Bill Clinton）和前國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）夫婦表示，他們將拒絕國會傳喚，不在已故性罪犯艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的調查中作證。對此，眾議院監督委員會主席、共和黨柯默（James Comer）表示，下周他將啟動「藐視國會」調查程序，若最終成立，柯林頓夫婦恐需面臨最重10萬美元（約折合新台幣310萬）罰金，甚至是入監1年。

廣告 廣告

柯林頓夫婦昨（13）日未依國會傳票要求，現身眾院備詢，而是公開發文抨擊眾院監督委員會調查「在法律上無效」。他們也指責委員會主席柯默「雙標」，允許其他人提供書面證詞，卻刻意對他們發傳票；並稱柯默是想把他們「關起來」，他們「將堅定自我捍衛」。



媒體《美聯社》報導分析，美國國會其實很少啟動「藐視國會」程序，而一但此程序勢展開，勢必將引發政壇動盪，還可能讓美司法部提起訴訟。



據了解，柯林頓夫婦從未被指控與艾普斯坦有任何不當關係，但由於他們與艾普斯坦有交情，且有據可查；共和黨人因此緊抓不放，想要轉移川普深陷該案傳聞的焦點。



回顧過往，多位前任美國總統曾自願到國會作證，但無人被強制要求作證。2022年時，當時眾院為民主黨多數，針對2021年1月6日國會大廈暴亂案，委員會曾對川普發傳票，川普的委任律師曾援引上述歷史，稱這些先例保護前任總統免於被傳喚到國會作證。委員會最終撤回傳票。



艾普斯坦涉及性販運等罪嫌而在2019年被美國當局逮捕，但等待審判期間，他於紐約一處關押設施的牢房內自殺身亡。





《民視新聞網》提醒您，有關散布猥褻物品罪：

刑法第235條第1項：「散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，

處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。」。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885

原文出處：快新聞／柯林頓拒為「性犯罪案」出席作證 恐被判「藐視國會」最重關一年

更多民視新聞報導

一直翻車一直爽？黃國昌控「軍購只需3000億」 國防部打臉「非事實」

亡命之徒保外就醫開溜！宜蘭地檢說明追捕過程：將依法發監

亂不停！中國4海警船襲擾金門 海巡署強勢驅離

