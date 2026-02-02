柯林頓被爆至少搭乘艾普斯坦私人飛機16次! 這些大咖也都被列名單上…..

艾普斯坦和柯林頓(右)。 圖 : 翻攝自觀察者網

[Newtalk新聞] 當地時間 1 月 30 日，美國司法部公佈了迄今為止數量最大的一批艾普斯坦案相關檔。300 多萬頁材料、約 2,000 個影片和 18 萬張圖片，進一步揭示了歐美名流政要和這名性犯罪者之間千絲萬縷的聯繫。

在這其中，包括了美國前總統柯林頓和艾普斯坦的合影，以及一張柯林頓赤裸上身與一名被美國司法部稱為「艾普斯坦性侵受害者」在熱水浴缸中的照片。

美國《有線電視新聞網》（CNN）當地時間 1 日報導稱，這些材料還披露了柯林頓的工作人員如何與艾普斯坦及其長期合夥人、前女友吉斯蘭·麥克斯韋 （Ghislaine Maxwell） 溝通，其中包括一些帶有露骨內容的電子郵件往來。

最新檔案顯示，2001 年至 2004 年期間，麥克斯韋與柯林頓團隊工作人員之間存在頻繁溝通。根據 《CNN》 分析，正是在這一時期，柯林頓至少 16 次與其工作人員一同搭乘艾普斯坦的私人飛機出行。

柯林頓搭乘艾普斯坦私人飛機的紀錄。 圖 : 翻攝自觀察者網

報導稱，這批文件公佈之際，距離美國國會眾議院預計就藐視國會問題對柯林頓夫婦進行表決僅剩數日。此前，柯林頓夫婦拒絕配合一項針對艾普斯坦的兩黨調查傳喚出席作證。

據報導，在這些電子郵件中，柯林頓工作人員的姓名往往被塗黑，僅在收件人或寄件者一欄顯示「WJC」字樣，而這顯然指的是柯林頓卸任總統後的辦公室名稱 （William J. Clinton’s office ）。

柯林頓的發言人安赫爾·烏雷尼亞 （Angel Ureña） 則向《CNN》回應稱，柯林頓本人並未發送過任何這些出現在艾普斯坦檔中的電子郵件。

「我無法確認是誰發的，我只能告訴你肯定不是誰發的，那就是比爾·柯林頓。」烏雷尼亞說。

《CNN》查閱了艾普斯坦的飛行員在 1991 年 4 月至 2006 年 1 月期間記錄的飛行日誌，其中柯林頓及其團隊出現了至少 16 次。

美國國會山莊。 圖 : 翻攝自北京日報

在美國司法部和艾普斯坦遺產管理方陸續公佈顯示柯林頓與艾普斯坦互動情況的檔的同時，美國國會眾議院的共和黨人已就作證問題與柯林頓陣營對峙數月。

當眾議院監督委員會推動以藐視國會處理柯林頓夫婦時，並非只有共和黨人支持：該委員會中近一半的民主黨成員也投票同意將該事項提交眾議院全體表決，並稱此舉旨在維護國會傳票的權威。

據《紐約時報》、《法新社》等外媒此前報導，除了柯林頓之外，最新一批艾普斯坦檔涉及的知名人士包括美國總統川普、美國商務部長盧特尼克、特斯拉 CEO 馬斯克、微軟聯合創始人比爾·蓋茨、Google 聯合創始人謝爾蓋·布林、英國維珍集團創始人理查·布蘭森、英國安德魯王子、挪威王儲妃等等。他們此前都或多或少被曝光和艾普斯坦有往來。

針對美國國會對傑佛瑞・艾普斯坦（Jeffrey Epstein）(中) 案件的跨黨派調查，由共和黨主導的眾議院監督委員會已表決通過，推動以藐視國會罪名處理前總統比爾・柯林頓(右)與前國務卿希拉蕊・柯林頓，理由是兩人拒絕依傳票要求出席作證。 圖：翻攝自@laomanpindao

艾普斯坦早在 2008 年就因性侵未成年人被定罪，但檔顯示，上述不少人在此之後仍和他互動頻繁。

據報導，這些檔中至少包含 4.500 份提及川普的檔，其中有一份聯邦調查局編制的與川普有關的性侵犯指控清單，很多涉及匿名來電者和未經證實的舉報。川普長期以來一直否認與艾普斯坦有任何不當行為。

