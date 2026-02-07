柯林頓要赴國會爆川普不雅醜聞! 艾普斯坦女友也擬全盤託出 強生緊急避直播

前總統柯林頓（Bill Clinton）與艾普斯坦的長期合夥人麥克斯韋（Ghislaine Maxwell）傳將在國會上全盤託出案件內幕。 圖：翻攝自 X

[Newtalk新聞] 美國司法部日前公布新一批艾普斯坦案相關文件，內容涉及各國政界、商界甚至演藝圈的知名人士。據最新消息，前總統柯林頓（Bill Clinton）與艾普斯坦的長期合夥人麥克斯韋（Ghislaine Maxwell）傳將在國會上全盤託出案件內幕，引起國際關注。

據美國《哥倫比亞廣播公司》( CBS ) 報導，調查人員在重新審查艾普斯坦於 2019 年 8 月 9 日死亡當晚的監控錄像時發現，當晚約 10 時 39 分，有一個神祕的「橙色物體」沿著樓梯向艾普斯坦所在的孤立鎖閉樓層移動。這段關鍵影像引發社群熱議，X 帳號「淘喵先生」便質疑，艾普斯坦多半是遭人「滅口」。

2019 年 8 月 9 日死亡當晚約 10 時 39 分，有一個神祕的「橙色物體」沿著樓梯向艾普斯坦的樓層移動。 圖：翻攝自 X

面對案件重啟的壓力，艾普斯坦的長期合夥人麥克斯韋傳預計將在 3 天內向國會「爆料」關於美國領導層的犯罪祕密。與此同時，前總統柯林頓也傳出計畫向國會全盤託出他所知關於川普與艾普斯坦的關聯，意圖在今年推動對川普的彈劾。據 X 帳號「MichaelHXHX」報導，柯林頓計畫在聽證會上拋出極具毀滅性的醜聞指控，內容甚至涉及川普與艾普斯坦間極其不堪的私人不雅行為。

據消息，眾議院議長強生（Mike Johnson）以「避免總統受到不必要傷害」為由，緊急宣布該聽證會將採「不直播、不錄像」的閉門方式舉辦。強生強調 :「我們都知道總統和這件事無關」，並引發柯林頓夫婦的強烈抗議，申明人民有權獲得真相。據 SpencerHakimian 引用之數據，川普的支持率已慘跌至 29%。

柯林頓夫妻因艾普斯坦案件被傳喚前往國會作證。圖中由左至右為美國總統川普、美國前國務卿兼柯林頓夫人希拉蕊、美國前總統柯林頓、艾普斯坦女友與長期親信麥克斯韋。 圖：翻攝自 X @welovejiangjie

除此之外，據《The Halfway Post》報導，美國國家安全官員正發出警告，歐洲檢察官已開始從多名涉案富豪中收集直指川普的供詞。報導更點出，目前除了以色列與俄羅斯，更有高達 12 個國家掌握了足以勒索川普的重大黑料。

