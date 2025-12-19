柯案大辯論傳喚彭振聲等3名前北市府官員 柯文哲不請自來「盯場」

京華城弊案辯論，前北市副市長彭振聲出庭。(記者田裕華攝)

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理京華城容積等弊案，辯論程序今天進入第5天，傳喚台北市前副市長彭振聲、前都發局長黃景茂、前總工程司邵琇珮等3名時任市府官員，論辯圖利罪嫌，上午由檢察官論告2小時，雖然合議庭今未傳喚前台北市長柯文哲，但柯文哲不請自來，單槍匹馬也沒有律師陪同，自行到庭聽訟，關心老部屬的答辯狀況。

彭振聲、邵琇珮已認罪，僅爭執量刑，3人今日可望辯論終結。由於邵琇珮聲請公開播放時予以變聲、變像、去識別化處理，審判長今詢問她，檢察官論告期間是否也須對她去識別化，邵琇珮答稱「都可以」，審判長諭知今日的辯論程序，未來宣判後公開播送時，將對邵琇珮變聲、變像處理。

上午由檢察官廖彥鈞以2小時時間論告3人涉嫌的圖利京華城犯行，廖彥鈞表示，公務員在權限範圍內力求程序合法，但應探究的是為何造成違法的結果，這須回到案發當下公務員面臨的處境和真實想法，探究公務員當時內心想不想通過京華城研議案，檢方認為他們是在市長、議員的壓力之下而「不得不為」。

廖彥鈞列舉多則研議期間公務員互傳的訊息，「過了會有一陣腥風血雨」、「答辯書寫不完了」、「禮遇過頭了，應該是彭副要的」、「技術性卡他，最好卡到換市長」、「京華城那個，真的是土匪」、「就是施壓，還不敢承認」等等，皆反映當時公務員內心不願意卻必須照辦的處境，在公務員權限內最積極的反抗。

廖彥鈞指出，變更細部都市計畫是一種行政處分，本案是針對單一地主量身打造，不是都更區卻比照都更條件給予20%容獎，欠缺法律依據，最高法院見解認為濫用行政裁量權，也構成圖利罪；都發局2020年即委由鑑價公司鑑價，京華城土地20%容積價值為121億元，但這份鑑價報告卻未出現北市都委會審議會議中，京華城回饋價值僅30億，取得獨一無二的121億元容積，未依通案處理，就是特權。

廖彥鈞指出，北市府對於京華城行政訴訟的態度原本是不和解，2019年公務員還能堅持此立場，邵琇珮、黃景茂、李得全各擋下1次公文，但到了2020年3月便當會後為何就退讓了？行政訴訟勝訴後，法院已定調12萬284平方公尺樓地板面積是一次性使用權，市府再行研議已無實益，都發局此時也上簽表達「陳情轉研議恐有圖利之嫌」，有決策權的黃景茂卻不採公務員意見，決定一定要送研議。

檢方指出，有40年公務資歷的黃景茂，於2020年6度被市議員應曉薇叫到她辦公室會談京華城案，每次時機都是在重要決策、公文被退之後、或會議決議前後，甚至剛從應的辦公室回到局長室就馬上用印簽字；黃景茂卻在審理時作證說沒有受到應曉薇的壓力，顯然與事實不符。

京華城弊案辯論，前北市都發局長黃景茂出庭。(記者田裕華攝)

前北市都發局總工程司邵琇珮結束庭訊步出法庭。(記者田裕華攝)

京華城弊案辯論，前台北市長柯文哲出庭(記者田裕華攝)

