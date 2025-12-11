柯案大辯論前哨戰今登場 柯文哲開庭前喊要「法庭直播」

台北地院今審理京華城案，被告前台北市長柯文哲出庭。(記者廖振輝攝)

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北地方法院審理前台北市長柯文哲等11人涉京華城容積變更圖利、侵占政治獻金等案，今起啟動為期2天的提示證據程序，被告將對逾200份證據逐一表達意見，為下週連打8天的大辯論暖身。「第一棒」柯文哲一早開庭前在法院外受訪，連番痛批司法成為當權者的政治工具，呼籲審理應直播，「你們到底在怕什麼」？

柯文哲出庭前受訪說：「今天是台灣司法史上重要的一天，這不僅關乎我個人，也牽動台北市的市政發展，更關係到市府公務員的尊嚴。」他強調，司法是國家的最後一道防線，「司法應該讓人民信任，最重要的是不能成為統治工具；尤其當司法部門若與媒體勾結，淪為政治打手時，就會成為迫害人民的武器。我相信，大罷免以32：0落敗，台北地檢署檢察官絕對是重要因素。」

柯文哲說，本應利用今日法庭直播的機會，讓這樁社會矚目的案件能公開呈現，卻最終變成事後公開紀錄。他表示：「我內心坦蕩，希望真相能水落石出。我支持法庭直播，讓大家知道到底發生了什麼事。結果你們到底在怕什麼？有什麼不能讓人民知道？」

他最後強調，他將在法庭上為清白、公務員的尊嚴、以及台灣社會的公平正義奮戰到底；隨後在小草一片激烈的歡呼聲，以及律師等人的陪同下步入法院。

台北地檢署起訴柯文哲任內涉嫌圖利威京集團約121億元，另違背職務收受不法金額1710萬元，並透過前木可公關公司侵占政治獻金約6834萬元。此外，柯亦被控利用眾望基金會支付競選總部人事薪資827萬元，遭違背職務收受賄賂、圖利及公益侵占等3罪起訴。

三大金流中，以圖利威京的金額最高，但檢方指出，柯涉嫌侵占政治獻金的6834萬仍是關鍵爭點。審理期間，雙方針對「政治獻金用途是否構成侵占」攻防激烈。民眾黨財務長梁秀菊(曾任北市府主計處處長)曾出庭作證，辯方認為她的證詞有利，但她於 11月因病缺席，證人程序因此終結。

今日提示證據階段傳喚全案11名被告，包括柯文哲、沈慶京、議員應曉薇、前副市長彭振聲、前都發局長黃景茂、前總工程司邵琇珮、應曉薇顧問吳順民、眾望基金會董事長李文宗、木可公司負責人李文娟、會計師端木正、威京財務經理張志澄。

檢辯雙方將逐一對證據表示意見，下週一起，全案將進入連續8天的大辯論，審判正式邁入攻防高峰。

柯文哲開庭前在法院外受訪，呼籲審理應准許直播，讓人民看見真相。(記者廖振輝攝)

