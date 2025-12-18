柯案大辯論》上午沈慶京律師續行答辯 下午應曉薇登場

京華城案開庭，沈慶京出庭。(記者王藝菘攝)

〔記者張文川／台北報導〕台北地方法院審理京華城案，辯論程序今天進入第4天，上午由威京集團主席沈慶京的兩位律師蘇振文、徐履冰論辯，之後至下午依序由威京財務經理張志澄、台北市議員應曉薇的顧問吳順民、應曉薇3人及各自律師團進行答辯。

明天僅傳喚台北市前副市長彭振聲、前都發局長黃景茂、前總工程司邵琇珮等3名公務員到庭，進行對其涉圖利罪的論告與答辯程序，其中，彭振聲、邵琇珮已認罪。

下週一論告侵占政治獻金、背信等案，由柯文哲、李文宗、李文娟兄妹到庭辯論，李文宗一併辯論其涉共犯收賄罪的部分。

廣告 廣告

下週二上午由涉偽造文書罪的會計師端木正辯論，下午至週三全天將11名被告全員到庭，進行結辯，包括科刑調查、最後陳述；週三下午進行沒收辯論，參與人鼎越開發公司、木可公司代表人也將到庭。

若辯論無法如期完成，26日、29至31日也已預留庭期。

前台北市長柯文哲。(記者王藝菘攝)

台北市議員應曉薇。(記者王藝菘攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

沈慶京：京華城12萬平方公尺樓地板本來就我的 北市府一頭牛剝好幾層皮

柯文哲案大辯論第3天！ 上午柯律師團續行答辯 下午沈慶京登場

柯文哲律師鄭深元出招 建請法官告發林欽榮、林俊言

馬拉松開講！沈慶京當庭細數50年代回憶 柯文哲聽到睡著

