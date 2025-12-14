柯案大辯論 今日全天由檢方論告貪污罪

〔記者張文川／台北報導〕台北地方法院審理前台北市長柯文哲等11人涉京華城容積、侵占政治獻金等案，今天起至24日(下週三)，展開8天的辯論程序，傳喚柯文哲等9名涉案被告，今天將由檢方擔綱主秀，針對柯文哲等6人涉貪污行賄、收賄罪的部分，論告一整天。

今、明兩日應到庭被告包括柯文哲、威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇、台北市前副市長彭振聲、前都發局長黃景茂、前總工程司邵琇珮、應曉薇顧問吳順民、眾望基金會董事長李文宗、威京集團財務經理張志澄等9人。

今天由檢方進行論告，論告範圍為柯、沈等6人涉嫌貪污治罪條例之違背職務行收賄、不違背職務行收賄，以及柯所涉的圖利罪，論告時間預計為今日全天及明天上午2小時。

週二至週四由柯文哲、沈慶京、張志澄、吳順民、應曉薇5人依序答辯，而彭振聲、黃景茂、邵琇珮3名時任市府官員，雖未被控收賄罪，但法官為保障其在場權，也傳喚3人到庭；週五進行彭振聲等3人涉圖利罪的論告與答辯，柯、沈等6人免到庭。木可公司負責人李文娟、會計師端木正未涉貪污罪，本週不須出庭。

22日(下週一)全天進行柯文哲、李文宗、李文娟3人所涉公益侵占、侵占政治獻金、背信罪的辯論程序，李文宗一併辯論其涉共犯收賄部分；23日上午輪到涉偽造文書罪的端木正辯論，由於端木正抗告成功，高院上週裁定不公開播送端木正的辯論錄影。

23日下半天、24日全天進行「結辯」，此前若已辯論終結者無須到庭。合議庭也預留了26日、29日至31日預備庭期，讓被告暢所欲言，但最後陳述確定不公播。全案辯論終結後，將宣告宣判日期，預計將於明年2、3月間宣判。

