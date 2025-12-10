柯案大辯論！今明提示證據 11被告全員出庭

〔記者張文川／台北報導〕台北地方法院審理前台北市長柯文哲等11人涉京華城容積、侵占政治獻金等案，今天起展開為期2天的提示證據程序，由被告對200多宗證據表示意見，柯文哲、沈慶京、應曉薇等11名被告今將全員到齊，為下週一即將展開的連續8天大辯論開場暖身。

提示證據的攻防重點，在於從柯文哲住處搜索查扣的隨身硬碟、以及其中的「工作簿」EXCEL檔案，是否有證據能力，攸關法院合議庭是否會採信檢方對於柯文哲有沒有收受威京集團主席沈慶京賄賂1500萬元的指控。

提示證據階段傳喚全案11名被告，包括柯文哲、沈慶京、台北市議員應曉薇、台北市前副市長彭振聲、前都發局長黃景茂、前總工程司邵琇珮、應曉薇顧問吳順民、眾望基金會董事長李文宗、木可公司負責人李文娟、會計師端木正、威京集團財務經理張志澄，由被告與檢方逐一對相關證據表示意見，下週一(15日)起進入連續8天的大辯論。

北檢偵查起訴時檢附卷證共148宗，北院審理期間增加30多宗，包括今年5月至10月間密集傳喚詰問證人，柯文哲的律師團試圖指控檢方不正訊問、誘導、筆錄記載不實，藉以推翻證人、共犯在偵查期間「初供」的證明能力，尤其主攻「認罪組」彭振聲、邵琇珮、朱亞虎的偵查供詞，以擺脫指示下屬形成決策以圖利京華城的指控；明日提示證據時，預料柯、沈皆會否認這些偵查筆錄的證據能力。

物證方面，關係到柯文哲是否涉收賄的「A1-37」隨身碟，柯主張隨身碟不是他的，質疑是檢廉搜索查扣程序不完整，出處是在柯的臥室還是兒子臥室，說法不一致；且就算是柯在使用，隨身碟內容偵查時疑已被污染且遭洩漏，法院勘驗程序也再次污染內容，柯還否認「工作簿」檔案是他製作、存檔，柯在作證時更是連續拒絕回答16次，預期柯文哲也將循以往訴訟策略，否認隨身碟及工作簿檔案的證據能力。

經法院逐一傳喚列名「工作簿」名單上的證人，包括基隆市副市長邱佩琳、「博奕教父」陳盈助的親信邱清章等人，金主、金額都能吻合，「小沈-1500」仍無證人能證明交付時間與地點；柯文哲否認隨身碟與檔案存在的說詞，能否取信法官，則是辯論時要處理的問題。

此外，北檢提出台北市政風處提供的紙本歸檔文件，為京華城改建「京華廣場」的藍圖說帖，每頁都有沈慶京的手寫註記，柯文哲並貼上便利貼手寫「TO：彭副(副市長振聲聲)，京華城對容積率應該死心了，只希望行政流程加速，讓他們早日完工就可以了」，檢方當庭出示時曾惹怒柯文哲氣得甩水瓶、丟文件，質疑政風對他政治偵防，預期柯今也將爭執此證據的證據能力。

柯文哲日前聲請辯論、宣判程序「全程直播」，合議庭本月2日裁定於「宣判後5日內」在司法院官網「公開播送」辯論、宣判的的全程錄音及錄影；柯文哲不服，主張應同步直播，反對宣判後延播，昨已正式向北院提出抗告，北院將盡速檢附案卷影本送高院審理，抗告進度不影響提示、辯論程序進行。

