柯案大辯論》今晨端木正獨角戲 下午柯文哲辯政治獻金

〔記者張文川／台北報導〕台北地方法院審理前台北市長、前民眾黨主席柯文哲涉京華城等弊案，為期8天的大辯論今進入倒數第2天，上午由端木正獨自辯論偽造文書罪，下午由柯文哲進行昨天未完的公益侵占政治獻金、背信罪。

針對侵占、背信案，共犯眾望基金會董事長李文宗、木可公關公司負責人李文娟兄妹昨天已辯論終結，柯文哲延至今天下午辯論。

而今日上午將依表定的會計師端木正，辯論他所涉不實申報競總帳目的偽造文書罪，隨後再進行鼎越開發公司、木可公關公司的第三人不法所得的沒收辯論。

廣告 廣告

柯文哲被控涉嫌侵占基隆市副市長邱佩琳轉交給柯的3筆各200萬元、共600萬元指名要捐給民眾黨的現金捐款，柯卻未送進民眾黨財務部入帳，檢察官昨論告強調政治獻金、競選剩餘款有公益性質，「你的政治獻金，不是你的錢」。

檢方指控，柯文哲侵占基隆市副市長邱佩琳轉交的三筆共六百萬元政治獻金，包括基隆市長謝國樑母親即大魯閣董事長林曼麗、文華東方董事長林命群、信義房屋創辦人周俊吉的妻子周王美文各200萬元；柯審理時辯稱都用於選舉但沒有任何證明，還說「捐給黨就是捐給他」，檢方昨斥毫無法律依據。

柯文哲還與李文宗兄妹以木可公司收取柯肖像授權金、投資自媒體、KP秀募款演唱會、暗槓采風公司捐款等手法，侵占柯競總、民眾黨的政治獻金及競選剩餘款共6234萬餘元，並挪用眾望基金會827萬餘元用於支付柯競總員工薪水。

【看原文連結】

更多自由時報報導

柯文哲收邱佩琳轉交600萬全都沒入黨帳 檢：你的政治獻金不是你的錢

KP秀就是募款！檢方狠戳柯文哲矛盾 揭木可公司規避政治獻金法手法

柯案大辯論》今論戰侵占政治獻金 柯文哲、李文宗兄妹辯整天

政治獻金「繞路」即不法！檢1事重炮反問柯文哲：你有沒有覺得很諷刺？

