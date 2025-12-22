柯案大辯論 李文宗怨檢察官像高高在上的蝙蝠俠卻預設立場羅織入罪

柯文哲競總財務長李文宗出庭應訊。(記者王藝菘攝)

〔記者張文川／台北報導〕台北地方法院審理前民眾黨主席柯文哲涉侵占政治獻金等案，今天開庭辯論，上午檢察官論告完畢後，眾望基金會董事長李文宗緊接著答辯，李文宗說檢方對他求刑17年4個月太過沉重，他在檢方偵訊前，從沒想過他會被捲入京華城案，偵查檢察官林俊言偵訊他時疾言厲色說要打擊貪污犯罪，讓他彷彿看到高高在上的蝙蝠俠，實際卻是赤裸裸地預設立場、先入為主、羅織故事、入人於罪。

李文宗說，檢方在補充理由書指控他是柯文哲的分身、獨立裝甲旅、獨立戰士，卻沒有一點證據，他只是民眾黨創立初期坐在台下的一名黨員而已；檢方說他介入台北市政，包括台啤酒廠、台北科大擴大校區案，李說他只是將收到的訊息轉給秘書長而已，且北科大擴大校區不是在做功德嗎？

廣告 廣告

李文宗說，檢方又說他實質參與民眾的財務與黨務，但民眾黨財務長梁秀菊已經說財務是她一人包辦，黨務方面檢方只要隨機找幾個黨工，就可以知道「哪一個有見過我？我有參與什麼黨黨務或決策？」去翻會議紀錄也能知道他根本沒參與黨務，質疑檢察官「太懶了」。

李文宗目前配戴電子腳鐐交保中，他說監控中心每2、3天就會在凌晨打電話來查勤，上週天天開庭，監控中心更是連續5天在凌晨1點到5點打來，這對60多歲的人來說是很大的健康、精神折磨，「檢察官捫心自問，問心無愧嗎？」

李文宗說，去年9月27日檢察官林俊言偵訊他時，劈頭就問京華城案，讓他一陣錯愕，他2019年1月就已經外放捷運公司，和京華城案沒有任何交集，毫無涉入，林俊言拿著5、6年前鼎越開發董事長朱亞虎傳給他的「感謝560」簡訊，他完全不記得有這件事，威京集團捐給民眾黨210萬元他更是不知情，林俊言卻疾言厲色、義正辭嚴地說要打擊貪污，但舉證上卻是預設立場入人於罪，依據片段的訊息先入為主、羅織故事，他批檢察官因個人的偏誤，導致整個檢察團隊的偏誤與迷失。

李文宗說，朱亞虎的感謝簡訊傳給3個人，起訴書卻故意略過不提，只提到傳給他一人，張冠李戴且混淆是非與視聽；他說，他的個性就是比較熱心助人，收到簡訊他一定會回覆，這是他多年來的習慣，他只是客氣回答朱亞虎感謝對民眾黨的支持，他根本不曉得「560」是什麼。

提到政治獻金案，李文宗說，木可公司是100%的商業公司，依照公司法、商業模式簽約、議約、接案，成立時並沒有侵占政治獻金的念頭，為了維持公司生存還在外接了200萬元的商案，他們若有貪念，為何不在前年5月20日就開始大肆販售競選商品，而是等到同11月才開始小額銷售？又因銷售成績不理想，才想到以「捐款送小物」方式消化庫存；李說，檢方指控成立公司就是要掏空競選經費，毫無根據且偏離常理。

關於被控於眾望基金會涉嫌背信、以基金會資金支付木可員工薪水一事，李文宗答辯說，基金會目的是為了做公益，網羅從北市府社會局、柯市府幕僚離職的優秀人才，但募集資金不足，活動辦得不多，導致人事費用比例顯得過高，但大家做公益的心都一樣，柯競總也打算每年捐200萬、共捐800萬元給眾望，維持基本開銷，也讓員工和參加者有歸屬感、認同感，沒有不法意圖。

【看原文連結】

更多自由時報報導

KP秀就是募款！檢方狠戳柯文哲矛盾 揭木可公司規避政治獻金法手法

柯案大辯論》今論戰侵占政治獻金 柯文哲、李文宗兄妹辯整天

柯文哲收邱佩琳轉交600萬全都沒入黨帳 檢：你的政治獻金不是你的錢

翁曉玲預告明續擋國防特別條例 不會輕易放行

