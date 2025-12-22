柯案大辯論 柯文哲：我不要求更多特權、公平對待就好
〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理前民眾黨主席柯文哲等人涉侵占政治獻金等案，今天召開辯論庭，柯文哲預計下午3、4時開始答辯。柯文哲下午1時40餘分返回法庭前受訪強調他沒有要求更多特權，公平對待就好，也問檢察官要不要用和對他同樣的標準，對待過去、未來的候選人？
柯文哲說，檢察官在法庭上一直在強調公平，「對！公平就好，我也沒有要比別人更多的特權，就公平對待就好」。
柯說，台灣過去不是沒有選舉，未來也不是沒有選舉，今天不管做什麼，「我只問一個問題，將來他們(檢察官)要用同樣的標準，去追究過去的候選人、去處理未來的候選人嗎？」
柯文哲接著表示，司法的目的其實不只在維護社會秩序，也在保障人民的權利，保障每一個人民的權利，所以司法不可以選擇性的適用，否則會失去人民的信任。
檢方指控，柯文哲涉侵占基隆市副市長邱佩琳轉交的3筆600萬元民眾黨政治獻金，包括基隆市長謝國樑母親即大魯閣董事長林曼麗、文華東方董事長林命群、信義房屋創辦人周俊吉的妻子周王美文各200萬元，名字、金額與「工作簿」Excel檔案記錄吻合，柯文哲卻未將錢繳入黨庫，涉公益侵占罪，蒞庭檢察官陳思荔今開庭時對柯文哲說「你的政治獻金不是你的錢」。
柯文哲與李文宗兄妹等3人還被控，涉嫌利用木可公司收取肖像授權金、投資自媒體等名義，共同侵占柯文哲競選總部、民眾黨的政治獻金及競選剩餘款共6234萬餘元，並挪用眾望基金會827萬餘元。
陳思荔強調，政治獻金有公益性質，是基於公益性質向不特定人收取的款項，沒有財產私密性，不能用於經營公司、購買豪宅、買股票，也不能用來償還私人債務、從事營利事業，持有人沒完整的支配權，競選剩餘款必須限定使用於公益，用不完必須依規定繳回國庫。
更多自由時報報導
柯文哲收邱佩琳轉交600萬全都沒入黨帳 檢：你的政治獻金不是你的錢
柯案大辯論》今論戰侵占政治獻金 柯文哲、李文宗兄妹辯整天
KP秀就是募款！檢方狠戳柯文哲矛盾 揭木可公司規避政治獻金法手法
翁曉玲預告明續擋國防特別條例 不會輕易放行
其他人也在看
張文失業1年無收入錢哪來？母親金援金額曝 警追「冷錢包」查金流
27歲嫌犯張文19日在台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店朝人群丟擲煙霧彈襲擊、再隨機殺人，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。無業的張文究竟為何有錢可以購買煙霧彈、計畫犯案？據悉張文母親雖聲稱已2年沒和兒子聯絡，但仍心疼兒子會固定匯款，金額也曝光，警方將持續追查背後金流。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 82
福原愛再婚並且懷孕了 江宏傑透過經紀人大方回應
福原愛2021年捲入不倫風波後，結束與江宏傑5年的婚姻。她近日接受日本媒體《女性Seven》專訪，首度證實已與外界稱為橫濱男的A先生完成結婚登記，並透露她不久後便懷孕，將在日本迎接新生命。」對此，前夫江宏傑透過經紀人簡短回應：「祝福。」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 5
金宇彬、申敏兒大婚，高級伴手禮曝光！有一種愛情叫作金宇彬與申敏兒，全球網友感動直呼：「終於等到這一刻」
婚禮現場宛如電影片場的奢華浪漫婚禮選在首爾新羅飯店最頂級的Dynasty Hall舉行，現場布置以純白鮮花牆與璀璨水晶吊燈為核心，營造出既典雅又夢幻的氛圍。照片中，兩人攜手走過鋪滿花瓣的紅毯，金宇彬緊緊牽著申敏兒的手，眼裡滿是溫柔與寵溺。在豪華吊燈與親友的簇擁下，整...styletc ・ 4 小時前 ・ 4
北捷殺人魔張文是虎尾科大校友！就讀科系曝光 在校表現校方全說了
台北市19日晚間驚傳恐怖隨機殺人案！27歲張文全副武裝前往台北車站、中山商圈，丟擲煙霧彈後再闖入人群中揮刀砍人行凶，最終跑上成品南西店6樓畏罪墜樓身亡，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。案發後張文被起底，昨日有消息傳出他是桃園楊梅某高職畢業，今（21）日又指出，張文畢業於雲林虎尾科技大學，對此校方說明，指張文在校期間表現、課業都正常，無任何不良紀錄。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 76
張文無差別殺人！學者：挖不出犯案跡象恐是這原因
捷運台北車站及中山站發生攻擊事件，19日傍晚27歲嫌犯張文先在台北車站M7出口點燃煤油彈，同時向四周丟擲煙霧彈，並以利器傷人，隨前往捷運中山站接續作案，最後直奔誠品南西店頂樓墜樓身亡。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽也直言，研究孤狼激進化的時間越來越短，可能跟這事有關。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 82
簡舒培大翻車！批北市警網失靈 臉書遭網灌爆轟：只會出一張嘴
北捷台北車站及中山商圈19日發生隨機攻擊事件，然而民進黨籍台北市議員簡舒培卻質疑台北市警方辦案出了問題，引發網友不滿，其臉書遭網友灌爆痛批「妳行妳上啊！整天不做正事，只會出一張嘴」。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 182
2波冷空氣接力！「這天」全台轉冷炸雨彈 強度恐達冷氣團等級
今（22）日受到東北季風影響，部分地區有局部短暫雨。氣象粉專「進擊の天氣小編」表示，今、明兩天將迎一波冷空氣南下，台南以北低溫15至17度，且聖誕節前後又會有一波強冷空氣南下，全台轉冷，請民眾務必注意保暖。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 4
北捷隨機砍人掀陰謀論！國師唐綺陽出手了 未來20天「1類人」要注意
27歲男子張文19日在台北車站及中山商圈丟擲煙霧彈並拿出預藏刀械刺傷旅客，造成多人傷亡，最終嫌犯在警方包圍下墜樓身亡，而外界也流傳陰謀論、共犯等謠言，不過警方已作出澄清，強調張文是獨自犯案。今（21日）有「國師」之稱的星座專家唐綺陽則發文呼籲大家要穩住情緒，直言被網路謠言所引導只會造成更大恐慌。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 255
壞膽固醇飆高！他沒吃藥「堅持做2事」 1個月後狂降50%
血液中壞膽固醇過高，恐增加心血管疾病風險。心臟內科醫師陳冠任分享，他的國中同學在38歲健檢時，發現壞膽固醇高達187mg/dL，由於不想吃藥，在醫師建議下，他每天運動30分鐘至1小時，飲食方面多攝取木耳、花椰菜等健康蔬菜，並以白肉為主，1個月後報告顯示，壞膽固醇降到90mg/dL。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 1
國民黨團按鈴告大法官濫權當場被嗆「做賊喊抓賊」 徐巧芯爆氣怒吼
憲法法庭做出114年憲判字第1號判決，宣告藍白強硬三讀通過的《憲法訴訟法》修正案違憲，國民黨團今（22）日按鈴告發大法官，痛批憲法法庭知法犯法、毀憲亂政，但現場遭到民眾舉牌嗆聲，「做賊喊抓賊」。當一行人準備進到北檢時，又有一名男子大喊「中華民國在台灣是非法佔領」，國民黨立委徐巧芯則立即當場大聲怒吼反擊。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 110
前主播張靖玲遭母控不孝爭產 法院判須返還權狀搬離
台北地院近日針對前TVBS主播張靖玲與其82歲母親的房產爭議做出判決，認定房屋確實登記在張母名下，判決張靖玲敗訴，須返還房屋權狀並搬離位於台北市、價值逾4千萬元的老家。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 18
UG飲料炎上風波續燒 聯發國際跌逾半根停板
[NOWnews今日新聞]北捷爆發連續攻擊案件，不少民眾自發性前往事發地點默哀、獻花，知名手搖飲料UG品牌老闆聯發國際董事長鄭凱隆因攜帶印有品牌Logo的飲料與花束引發爭議，昨（21）日也親上火線道歉...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 29
蕭淑慎重現20年前「金鐘奶」深V開到肚臍 結婚8年屢傳婚變！公公對外發聲了
49歲的蕭淑慎2005年時曾以《孤戀花》入圍第40屆金鐘獎最佳女主角獎，當時胸前開深V到肚臍的黑色禮服相當經典，相隔20年，她與老公梁軒安拍攝甜蜜寫真，再度穿上這套禮服重現「金鐘奶」，時隔20年竟沒有太多差別，彷彿穿越時空。鏡報 ・ 1 天前 ・ 9
黃明志涉吸毒「獲判無罪」！沉默離開法院 經紀人回應了
馬來西亞歌手黃明志今年10月捲入台灣網紅謝侑芯命案，當時他身上被發現疑似毒品的藍色藥丸，並被驗出身上有4種毒品的陽性反應，掀起外界熱議。然而，黃明志涉嫌吸毒的案情近日有了轉折，不僅19日被透露尿檢結果呈陰性，22日也在針對吸毒案的法庭中獲判無罪，當庭釋放。中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 138
隨機傷人不是偶然！ 醫點名這1群「看起來正常的人」最危險
台北市日前發生重大治安事件。在下班尖峰時段，人潮最密集的北車周邊與中山站誠品南西商圈，先後傳出煙霧彈攻擊及無差別殺人案件，造成4人死亡、11人受傷，引發社會震驚。警方全面調查中，相關單位也緊急加強公共場所安全戒備。 隨機傷人事件 從公共衛生看懂8個關鍵 對此，重症醫師黃軒指出，當前全球反覆出現「隨機傷人事件」，若以公共衞生觀看，這類事件的反覆出現，本身就代表它不是偶然！他進一步表示，隨機傷人事件，表面看是治安問題，本質卻是公共心理健康系統的失敗。而所有「看起來突然的悲劇」，其實早就在我們集體忽略的地方，慢慢醞釀。 1、這不是「單一瘋子」，而是可預測的公共衛生現象當同類型的隨機暴力，在不同國家、不同文化、不同行政體系中一再發生，它就已經不再是刑事個案，而是群體心理健康失衡的結果。公共衛生的定義很清楚：「會反覆發生、可被風險因子解釋、可被預防的，就不是意外。」 2、事件發生前，風險其實早就存在回溯多數案例，加害者事前常見的不是「突然失控」，而是長期累積的狀態。問題不在於「沒徵兆」，而在於徵兆從未被系統接住。 ．持續性的心理壓力．社會孤立與邊緣化．強烈的失敗感、被剝奪感．想求助，卻不知道怎麼常春月刊 ・ 4 小時前 ・ 28
隨機殺人犯張文媽媽是陸配？他揭國軍「很多」：有人已升中將，綠營還想說嘴？
台北市19日發生震驚全台的隨機殺人案，27歲嫌犯張文在台北車站投擲煙霧彈，而後到中山站誠品百貨南西商圈持刀殺人後墜樓，最終送醫不治，此案累計4死、6人輕重傷。由於張文頭戴防毒面罩、疑似身著防彈背心，小腿綁上護具，加之檢警在其住處搜出煤油桶、汽油彈製造工具等，明顯預謀犯案，背景及犯案動機備受關注。對此，前立委蔡正元直指，綠營大做文章說張文母親是中國大陸人，事......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 642
五權憲法被癱瘓 他點名「這兩人」才是元凶
[NOWnews今日新聞]憲法法庭19日做出114年憲判字第1號判決，《憲法訴訟法》修法立法程序有明顯重大瑕疵，自判決公告日起失其效力。國民黨立院黨團今（22）日告發憲法法庭及這五位大法官濫權瀆職、《...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 120
張文化名「張鋒嚴」網購作案工具！籌畫近2年 筆電存完整犯案計畫
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導捷運台北車站及中山誠品南西店近日爆發隨機攻擊案件，檢警從兇嫌張文留存在網路雲端的資料中，得知完整作案計畫。進一...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 30
警方作為遭疑！藍營反問不給方仰寧的是誰？
[NOWnews今日新聞]台北市19日發生隨機殺人事件，造成4死多人受傷悲劇。對於民進黨台北市議員簡舒培質疑：「連續縱火後還能犯案北市警網到底出了什麼問題？」藍營人士今（21）日直言，最沒資格見獵心喜...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前 ・ 276
孤狼戰爭！張文「5度變裝」飯店淪補給站囤35汽油彈 警：他原計畫續戰
1219 北捷隨機恐攻案造成 4 死 11 傷，隨案情深入，嫌犯張文（27歲）展現出的犯罪專業度令辦案人員不寒而慄。警方在搜索張文投宿的商旅後發現，現場宛如一座小型「移動火藥庫」，不僅囤積了 35 顆汽油彈與 24 顆煙霧彈，更查獲整套用於逃脫的「變裝裝備」。警方研判，張文並非單純尋死，而是計畫透過 5 次變裝混入人群，並在首波攻擊後返回補給，發動更大規模的「第二波殺戮」。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 55