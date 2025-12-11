柯案大辯論 柯文哲：「4認罪被告、2可疑證人入我於罪」

台北地方法院審理前台北市長柯文哲等11人涉京華城容積、侵占政治獻金等案，今起2天進行提示證據程序。(記者廖振輝攝)

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理京華城容積等弊案，今開庭提示證據，審判長提示完數十名到廉政署、台北地檢署作證的證人筆錄後，前台北市長柯文哲舉手發言指出，本案有「4個認罪的被告、2個可疑的證人，入我於罪」，包括台北市前副市長彭振聲、都發局前總工程司邵琇珮、鼎越開發前董事長朱亞虎、威京集團法務經理陳俊源，是屈服於檢察官的威嚇，「他們知道檢察官要找柯文哲的麻煩，為了自保才認罪」。

至於2個可疑的證人，柯文哲點名是北市前副市長林欽榮、前秘書長蘇麗瓊。柯認為林欽榮作證時說，行政訴訟期間不能受理陳情案，不能用都市計畫24條申請比照都更條件申請容積獎勵，但這2件事都是林欽榮自己任內也在做的事，甚至林欽榮今年到法院作證後第10天，就在高雄市(現為高雄副市長)政府修改都市計畫施行細則，「他作證時究竟是忘了、還是在說謊？」。

柯文哲說，蘇麗瓊是做志工的，根本不懂都市計畫，在台北市府秘書長任內，因為世大運等案和他有嫌隙，後來離開去當監察委員，就來糾正京華城案，偵查期間她作證也不公正，講了很多和案情沒關係的事，「這個證人很可疑」。

柯文哲說，朱亞虎認了行賄罪，但錢不是他出的、人頭不是他找的，是在認什麼罪？他是屈服在檢察官的威嚇下；彭振聲、邵琇珮都是檢察官說構成犯罪就認罪，到了法院作證時還不知道自己做錯了什麼事、哪裡犯罪，為了保住公務員資格而認罪也可理解。

陳俊源前4次偵訊都沒認罪，第5次就認了，花錢消災、認罪繳錢換緩起訴。柯說，這4個人知道檢察官是要找柯文哲麻煩，為了自保而認罪。

柯文哲說，「審判長說過司法很脆弱，但我說，普通老百姓面對司法時更脆弱」，他還反問蒞庭檢察官：「你們真的要幫(偵查檢察官)林俊言寫的這本起訴書背書、綁在一起嗎？」。

柯繼續替高中同學李文宗喊冤，「開庭到現在，有哪一個證人說李文宗有接觸京華城案？時間、位子都不對，怎麼可能有他的事？」認為李文宗坐了11個月冤獄。柯說，就算京華城案違法，也應該去抓獨立行使職權的都委會，「怎麼會是抓我呢？」。

