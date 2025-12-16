社會中心／綜合報導

台北地方法院審理前台北市長柯文哲等人涉京華城容積等弊案，今天（16日）上午繼續開辯論庭，由檢察官續行昨天未完的論告，預計費時半天，下午將由柯文哲、沈慶京等5名涉行收賄罪的被告開始為期2天半的答辯。

前民眾黨主席柯文哲vs.記者：「主席昨天檢察官說的有沒有什麼想回應。」被問到檢察官的論告內容，前民眾黨主席柯文哲只對著鏡頭笑了一下，就走上法庭，反倒是沈慶京有很多話想講。威京集團主席沈慶京vs.記者：「睡得不好，公正好像跟老百姓越來越遙遠。」京華城案進入審判尾聲，威京集團主席沈慶京坦言自己都沒有睡好，京華城案圍繞在這兩人之間，有著千絲萬縷的對價關係。

廣告 廣告





柯案檢方論告聚焦帳冊硬碟 檢嗆：別自欺欺人

柯案檢方論告聚焦帳冊硬碟 檢嗆：別自欺欺人（圖／民視新聞）

民眾黨主席黃國昌：「當初搜索票是怎麼請出來的，就是依照監察院的糾正報告，包括本案的偵辦，就是從監察院的那個糾正報告出來，而做那個糾正報告的人，就是過去在台北市府任職的時候，有跟柯文哲結仇。」質疑檢方因為政治因素而辦柯文哲，而檢察官一開庭就表示，搜索票上面之所以會提到柯文哲跟民進黨決裂，只是在陳述貪汙案件的脈絡，想要表達柯文哲起初就是這個原因，才和財團越走越近，可能選舉需要很多錢，戴上魔戒，而且紀錄帳冊的硬碟，也是在去年搜索柯文哲的第一時間就拿到的扣押物，儘管柯文哲否認收賄，但檢方認為，帳冊上這麼一大筆的數字怎麼可能忘了，或許騙得過支持者，但騙不了自己，不需要自欺欺人，只要收了沈慶京的錢，百分之百就是跟京華城案有關。





柯案檢方論告聚焦帳冊硬碟 檢嗆：別自欺欺人

柯案檢方論告聚焦帳冊硬碟 檢嗆：別自欺欺人（圖／民視新聞）

律師包盛顥：「特別是在證據的取得，以及證據勘驗的過程裡面來講，如果該證據確實是可以拿來當作證明犯罪的使用，而被告跟辯護人沒有辦法提出具體的反證的話，該證據可能會成為，作為判決依據的關鍵。」轟動台灣政壇的弊案，離真相越來越清晰，就看法槌最終敲向哪一邊。









《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：柯案檢方論告聚焦帳冊硬碟 檢嗆：別自欺欺人

更多民視新聞報導

台南醉男開賓士猛撞垃圾車 23歲女清潔員站車尾「遭夾擊」傷重亡

國1成「鐵釘天堂路」？沒綁好貨物害慘後方聯結車 輪胎慘狀曝光

高虹安二審撤銷貪污罪 律師酸「顏寬恒哭死」

