柯案法庭錄影上路首日！旁聽民眾要求打碼 法院說NO「自己戴口罩」

柯文哲今日出庭畫面。董孟航攝

前台北市長柯文哲涉京華城弊案、政治獻金案，台北地院審理進度已進入尾聲，證據提示結束後，15日展開為期8個工作天的言詞辯論，今天同時也是法庭錄影上路第一天，稍早合議庭對此說明時，被告邵琇珮擔心被有心人士變造錄音，要求變音上馬賽克，民眾翟本喬也聲請旁聽民眾須打馬賽克，合議庭審酌後當庭諭知，參與訴訟者必須有危及人身安全、隱私等才能聲請，而旁聽民眾不能聲請，可以自行戴口罩遮蔽。

今天柯案將進行言詞辯論程序，辯論將區分為貪污及政治獻金2大塊，並分天安排檢方論告及辯方答辯順序，今日至明天上午將先由檢方進行事實與法律論告，明天下午才輪到被告柯文哲登場論述。

今日開庭為法庭錄影上路第一天，記者實際到庭旁聽，只見審判長及陪席法官後方出現一台裝上腳架的攝影機，用固定鏡頭、單一角度對著法庭拍攝，合議庭稍早也說明相關細節及拍攝位置，其中一名被告邵琇珮擔心自己會被有心人士變造錄影，當場聲請變音上馬賽克，隨後旁聽民眾翟本喬也向法院訴求，希望旁聽民眾也能打碼去識別化，以免危及隱私。

合議庭評議後指出，依《法院組織法》規定，訴訟參與者須在危及人身安全、隱私等狀況下才可以聲請加以變聲變相或去識別化；民眾部分，審判長表示不行，可自行配戴口罩遮蔽。



