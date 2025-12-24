柯案辯論馬拉松平安夜落幕！ 審判長諭知這4人須出庭聽判

柯文哲出庭。（圖／翁靖祐攝）

台北地院今（12月24日）審理京華城案、政治獻金案，也是為期8日言詞辯論的最後一天。今日被傳喚出庭的被告為前台北市長柯文哲、台北市議員應曉薇、威京集團總裁沈慶京。在歷經一整天的言詞辯論以後，全案於今日晚間6時許宣告辯論終結，審判長江俊彥諭知柯文哲、應曉薇、沈慶京、李文宗、當天需要到庭聽判決。

檢方針對量刑部份，提到柯文哲利用職權違法，讓京華城取得100億元利益的容積獎勵，還收受京華城賄款，並將政治獻金佔為己用，更於審理期間不停抱怨是受到政治迫害，對檢察官罵髒話等，不尊重司法，犯後態度不佳，建請法官依法量刑。

而沈慶京同樣也於庭審過程中，不停對證人林欽榮進行批評，但詰問林欽榮時卻一句也沒問，還在審理期間多次在背後控訴林欽榮索賄。不過，檢方也指出，沈慶京於審理時態度良好，無脫序行為，請法官依法量刑。

應曉薇部份，檢方則表示，其雖於審理期間沒有脫序行為，但應曉薇收賄金額比柯文哲高，並稱其為京華城的門神。此外，應曉薇在具保以後於議會質詢市長蔣萬安時批判相關證人，請法官考量犯後態度依法量刑。針對量刑部份，柯、沈、應均請法官給予無罪判決。

審判長江俊彥於今日晚間諭知明年3月26日下午2時30分宣判，並要求眾望基金會董事長李文宗、柯文哲、沈慶京、應曉薇當天出庭聽判，否則將依法拘提。在經歷8天的言詞辯論以後，全案終於在今日晚間的6時37分正式辯論終結。

