柯案800頁起訴書不夠？陳佩琪爆檢方又丟補充訴狀：已30份

民眾黨前黨主席柯文哲妻子陳佩琪7日表示，起訴書已經寫到800多頁了，但檢察官持續丟出補充訴狀，前2天又收到一份補充理由訴狀。（中時資料照）

民眾黨前黨主席柯文哲涉京華城、政治獻金案，全案重頭戲言詞答辯將於11日登場，柯日前聲請法庭直播，但合議庭僅裁准「事後」可在網站公開，使柯提抗告。柯妻陳佩琪7日表示，此案於去年底起訴，起訴書寫到800多頁，但檢察官接二連三丟補充訴狀，前2天又收到厚厚的一份補充理由訴狀，坐實了起訴時根本沒證據，此案就是「騙票搜索、無理由羈押、沒證據起訴」。

陳佩琪7日於臉書發文表示，最近台灣鯛檢驗烏龍事件，漁民哭訴「阮嘛有家庭要顧」，每個人都有自己家庭要顧，柯文哲曾告訴她說，檢察官林俊言對柯態度就是「沒證據也要打死他」，有次林一直用逼迫態度和疲勞訊問欺壓柯，柯直接回嗆「每一個人都『有某有子』啦，都有自己家庭要顧，人生短短幾年，做人無需這樣啦」。

陳佩琪提及，話說去年底起訴後，雖然起訴書已經寫到800多頁了，但檢察官接二連三、持續丟出補充訴狀來，前2天又收到厚厚的一份補充理由訴狀， 已經到第30了，內容是密密麻麻的好幾年前手機上的簡訊截圖，「大家認為看完這些數百頁的截圖， 要花多少眼力和時間？或許這就是民進黨想要的，32：0後沒辦法再抓你去關，就用這些操死你」。

陳佩琪說，若證據確鑿，都可以起訴28.5年了，還需這麼多補充訴狀？坐實了起訴時根本沒證據，這和當初申請搜索票的情況如出一轍，天馬行空想像一下柯文哲貪污的理由，然後騙票來搜索，結果起訴書中這些搜索票提到的貪污證據完全沒有了。

陳佩琪也強調，大家看清楚了，這件案子就是「騙票搜索、無理由羈押、沒證據起訴」。

