柯汶利狂讚張鈞甯「整部片都美」！侯詠薰遇車禍：差點回不來

導演柯汶利（左起）與張鈞甯、侯詠薰合體出席記者會。（圖／記者黃雅琪攝影）





導演柯汶利與張鈞甯、侯詠薰今（27）日合體出席電影《匿殺》記者會，本片在中國大陸票房開紅盤，導演坦言會依照賣座程度決定發展成系列故事；對於農曆新年安排，張鈞甯要在工作中度過，導演則是要回家鄉馬來西亞檳城過節，笑說會包紅包給家人和張鈞甯，今日為兩人公開認愛後首度合體在台受訪。

張鈞甯在片中一打十化身女打仔，苦練武術2個月、每天7小時，體脂13創新低：「我每天早上都進行陳家班的基礎訓練，要劈一字馬、在空中飛踢，下午還要自由搏擊的訓練，側翻後滾翻。」她以馬尾造型現身，是男友柯汶利的點子：「她那時候拍了很多運動廣告，可以看到她綁馬尾非常有魅力，是比較有力量感的女性角色。」張鈞甯坦言拍起來覺得變年輕：「但每天揪著綁太緊真的會頭痛。」

至於張鈞甯哪個角度最好看，柯汶利放閃笑說：「整部片都很美！」認為每個演員都有自己最好看的角度，但還是要按照角色去設計鏡頭：「她有一場戲從車上跳下來，跟攝影師討論希望她有出場的鏡頭，那就很特別。」

侯詠薰第一次拍電影就與老闆張鈞甯合作，她笑說老闆在現場其實更安心：「我沒有場的時候我也會去現場看表演，所以有很不同的體驗！」她為電影學習潛水，直呼是非常有趣的體驗，還有被冰桶砸頭、火燒身等場景。為趕回台灣出席記者會，昨日發生意外擦撞，餘悸猶存喊道：「差點回不來。」



