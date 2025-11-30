柯淑勤女兒承衣缽 杜蕾獲亞洲電視大獎女配角獎

2025年第30屆亞洲電視大獎（ATA）29日在印尼雅加達舉行戲劇類頒獎典禮，影后柯淑勤的愛女杜蕾，繼10月以大愛台《在光裏的人》的重度腦性麻痺及小腦萎縮角色獲金鐘獎最具潛力新人獎後，再以同一角色，從大陸、香港、南韓、印尼、泰國等競爭者中脫穎而出，拿下最佳女配角獎。

人在美國的杜蕾，很遺憾沒有辦法到現場，她在線上觀看共襄盛舉，且相當慎重，特地半夜起床妝髮，獲知得獎時眼眶含著感動淚水，並錄製一段英文得獎感言發布於社群。

杜蕾感謝亞洲電視大獎的評審、大愛電視、製作人余政憲、導演林宏杰，以及所有同劇工作夥伴，「這是我們一起完成的作品，因為有你們，我才有機會被看見。演戲是我唯一的熱忱，我會繼續將這份熱情注入在未來的每一個角色上，好好的與角色一起感同身受」。

杜蕾以此角不斷獲國內外大獎肯定，從「紐約電視獎」最佳女演員提名，緊接著入圍「亞洲影視內容大獎」最佳女配角獎，再拿下金鐘獎最具潛力新人獎，歲末再添ATA最佳女配角，今年堪稱她大豐收的1年。