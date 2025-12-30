柯煒林主動買票送師生看《大濛》 暖舉被讚爆

記者潘鈺楨報導／電影《大濛》上映全台票房突破7300萬。除了口碑不斷擴散外，電影所帶來的正向影響也逐漸在各地發酵，讓電影成為世代交流與情感共鳴的媒介。

電影《大濛》自上映以來，討論聲量始終居高不下，網友分享的暖心舉動更是層出不窮。其中一位高中老師在社群平台分享自身經歷，笑稱原本只是想帶著高二班上的學生進戲院欣賞，未料報名情況遠超預期，接連有學生跑來詢問是否還有票，讓他陷入「有也不是、沒有也不是」的兩難，只好再度自掏腰包補票，並幽默發文打趣：「趙公道啊，這筆公道就交給你主持了！」

貼文一出隨即在網路上引發關注，意外被片中飾演「趙公道」的演員柯煒林本人看見，不僅親自留言回應：「這年頭竟然還有公道可以主持，樂意至極。」更主動購買電影交換券寄送給老師，暖舉讓對方又驚又喜，導演陳玉勳隨後也轉發貼文，幽默寫下：「我都不知道柯煒林做這種事。」

老師事後感動發文表示：「大人們用自己能做到的方式，溫柔地讓孩子更靠近這片土地的歷史。」一來一往的互動，讓電影情感從銀幕延伸到現實生活中，也再次印證《大濛》所帶來的正向影響力持續擴散中。電影《大濛》觀眾年齡跨度極大，除了屢被師長當做授課教材外，甚至有年近百歲的長者拄著拐杖、步履蹣跚也親自走進戲院支持；而支持者的熱情更跨越國界，電影播放完畢後，一位來自法國的觀眾熱情分享：「我一定要把這部作品推薦給在法國也熱愛台灣的朋友。」

而在片中飾演拐騙阿月（方郁婷 飾演）的「阿林仔」胡智強，曾在映後分享自己其實也在電影院打工，近日更被觀眾巧遇「另類映後」。電影散場後，他不僅學起趙公道的經典台詞「走囉」，還自我介紹說自己是「阿林仔」，一開始觀眾半信半疑，直到影廳內其他同事齊聲附和「真的啦」，才讓全場又驚又喜，紛紛上前打招呼。此外，在片中飾演阿月女兒的宋芸樺，近日自美國返台後也透過社群發文力挺，直言：「回來做了很多事，最推的就是《大濛》」，更豪氣表示：「我要包場，會來的＋1」，以實際行動展現演員們對作品的全力支持。

