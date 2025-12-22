柯煒林冬至來台催票！《大濛》票房破6千萬 奈良美智二刷配「台灣神物」回味

男主角港星柯煒林（左）於22日冬至特地飛抵台灣工作，並主動向導演陳玉勳（右）提議：「導演，我們來跑影人場好不好？因為我真的很想念台灣的觀眾！」牽猴子提供

電影《大濛》憑口碑逆勢突圍，全台票房正式突破6000萬大關！不僅死忠影迷分享已經「5刷」仍被感動落淚。男主角柯煒林昨（22）日冬至抵台工作，主動要求加開影人場與台灣觀眾見面，更幽默許下承諾：若票房破億，將親自炸油條請戲迷吃！導演陳玉勳也在社群平台公開向戲院喊話，形容現在是「人類要對抗動物跟外星人」，拜託戲院幫忙加場。

奈良美智二刷《大濛》落淚！吃泡麵聽原聲帶：第二次感動更強烈

《大濛》的魅力連日本藝術家奈良美智都二刷，繼嘉義策展觀影後，在台北又看一次，表示第二次看反而更深地沉浸在影像中，連自己都驚訝感動程度更強烈。

廣告 廣告

他特別點名方郁婷與9m88認屍、以及看著姊姊在舞台上跳舞這兩場戲，直言那是「兩種完全不同的眼淚。」奈良美智甚至透露，即便回到日本，他仍一邊吃著台灣的統一肉燥麵，一邊循環播放《大濛》原聲帶，並期待未來在日本三刷這部動人之作。

奈良美智特別點名兩場最打動他的戲是方郁婷（右）和9m88（中）去認屍那一幕。林道禹飾演的魯常也被網友拿來討論。華文創提供

劉冠廷變身「飛賊」差點認不出！致敬歷史人物狂奔到鐵腿

片中驚喜客串「飛賊」高金鐘的金馬男星劉冠廷，成為全片畫龍點睛的亮點。導演陳玉勳透露，高金鐘是1950年代真實存在的越獄大王，其傳神還原的新聞照在社群瘋傳，網友驚呼：「差點把劉冠廷認成高金鐘！」

為了詮釋這位自稱「廖添丁二世」的神偷，劉冠廷在泥濘河堤狂奔、飛躍他人背部，甚至拍到隔天「鐵腿」，深刻體會到「賊不好當」。這是他繼《消失的情人節》後再度與陳玉勳合作。

電影《大濛》是劉冠廷（右）繼《消失的情人節》後，再度與陳玉勳導演（左）合作，雖僅有兩場戲，他仍做足功課。華文創提供

330歲全家餐共賞！跨世代影迷敬「那個時代的雲與霧」

《大濛》成功打破世代隔閡，引發全台觀影熱潮。有影迷在網路上感性分享，帶著97歲的阿公阿嬤一同進戲院，一家三代合計「330歲」共同觀影，只為致敬那個時代的記憶。許多網友在社群平台留下詩意評論，形容生命「是霧、是溪、是雨」，感人故事持續在網路上發酵。《大濛》目前正於全台戲院盛大熱映中。



回到原文

更多鏡報報導

獨家／月老廟求姻緣慘遭「退件」！ 雷嘉汭曝光神明超直白開示

志玲姐姐來了！林志玲現身洋基工程籃球主場首度開球 與球迷驚喜互動

李玉璽新婚放閃！合體「長髮小樂」 透露老婆「製造浪漫」連早餐都超有哏