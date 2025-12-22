柯煒林冬至飛台灣力挺《大濛》 票房突破6千萬奈良美智都二刷

男主角港星柯煒林（左）昨日飛抵台灣，並主動向導演陳玉勳提議跑映後。（華文創提供）

電影《大濛》票房累積至22日正式突破6千萬大關，男主角港星柯煒林21日冬至飛抵台灣工作，並主動向導演陳玉勳提議：「導演，我們來跑影人場好不好？因為我真的很想念台灣的觀眾！」還幽默喊話若票房破億，就有機會親自炸油條請影迷吃。

日本知名藝術家奈良美智繼先前於嘉義辦展期間觀賞《大濛》，來到台北後他分享又忍不住二刷：「因為已經知道故事了，這次幾乎不用一直盯著字幕，而是能更深地沉浸在影像裡。沒想到第二次看的感動反而更強烈，連我自己都很驚訝。」

奈良美智特別點名兩場最打動他的戲，分別是方郁婷飾演的阿月看著9m88飾演的姊姊在舞台上又唱又跳的那一刻，以及方郁婷和9m88去認哥哥屍體的那一幕，他分享：「那是兩種完全不同的眼淚。」即便回到日本，奈良美智仍一邊吃著台灣著名的統一肉燥麵泡麵，一邊聽著《大濛》原聲帶，並期待表示：「下一次，就在日本再看一次吧！」

電影《大濛》中一大驚喜亮點，則是1950年代唯一真實存在的人物「飛賊」高金鐘，由金馬男星劉冠廷飾演，角色飛簷走壁、劫富濟貧，自稱「廖添丁二世」，為全片畫龍點睛。陳玉勳也在社群平台分享幕後趣事：「我以前也不知道有這號人物，是在田調過程中，他自己出現在我眼前。」據悉高金鐘當年是有名的越獄大王，傳說跳起來頭部能超過甘蔗樹梢。

