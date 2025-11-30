柯煒林台南騎鐵馬2小時不嫌累 《大濛》紅到國際奈良美智都想看

演員方郁婷（左）、柯煒林抵台行程滿檔，連跑多場活動和影迷相見歡。（華文創提供）

電影《大濛》上映後好評爆棚，導演陳玉勳攜主演柯煒林與方郁婷在台北、台南影城跑透透，看到場場爆滿的現象級盛況以及台南鄉親的美食應援，讓演員們直呼像回到拍戲的時候，一天吃4餐超幸福，特別的是，連日本知名藝術家奈良美智29日都在社群平台分享：「最想看的台灣電影是《大濛》。」紅到連海外都看見。

29日主創們直奔台南與觀眾互動，有影迷3刷哭點依舊高達15次，而《大濛》在台南鹽水「岸內影視基地」還原民國四零年代台北街景，陳玉勳回憶起拍攝當時的季節特地選在台南的冬天，本來想說會比較有霧的感覺，沒想到拍攝期1個月，天氣每天都是30度，讓拍攝相當順利。

演員方郁婷（前排左起）、柯煒林、導演陳玉勳來到台南與鄉親們互動。（華文創提供）

柯煒林則是分享自己曾騎了2個多小時的腳踏車回到民宿地點，引起鄉親們一陣驚呼，而台南剛剛好的氣溫，更讓柯煒林嘴甜的說：「跟你們的熱情好搭！」拍攝時期第1次來到台南的方郁婷，表示自己最懷念的是「牛肉湯」，拍攝時每天都要喝1碗，更透露在台北城拍攝時身旁有真的牛，直呼：「沒有看過那麼大隻的牛。」逗樂全場。

柯煒林30日離台，來台時間行程滿檔，每場活動都把握和影迷見面的機會，值得一提的是，這幾天雖人在台灣宣傳《大濛》，他在胸前仍別上黑緞帶，默默表達對香港大火事件的關懷與哀悼之意，讓人感受到他真摯的心。

