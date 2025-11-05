柯煒林堅定抗癌台灣首露面 陳玉勳PO照曝「氣色很好」
〔記者許世穎／台北報導〕香港男星柯煒林今年憑陳玉勳執導的《大濛》角逐本屆金馬影帝，堅定抗癌的他為了親自宣傳電影並參與金馬活動，已於前天飛抵台灣，陳玉勳昨晚也在社群分享和他吃火鍋照片，並表示「他氣色很好，完全沒變」，讓粉絲相當欣慰。
柯煒林自7月坦承罹患肺腺癌四期後，積極面對病魔，他為了出席今晚《大濛》的金馬影展開幕首映提前來台，甫下飛機便笑著說：「好想台灣啊！」他也表示能為《大濛》來台宣傳「意義非凡」，更直呼：「這是我非常珍惜的作品，也是非常重要的一段旅程！」
他將與導演陳玉勳、監製葉如芬、監製李烈，以及方郁婷、9m88、曾敬驊一同出席今晚於信義威秀影城中庭的金馬影展開幕式。《大濛》將於11月21日至23日舉行感動口碑場，11月27日全台正式上映。
