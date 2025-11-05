柯煒林堅強抗癌！首飛台為宣傳《大濛》 感性喊：好想台灣啊

電影《大濛》入圍第62屆金馬獎最佳劇情片等11項大獎，5日舉辦媒體試片。角逐本屆金馬影帝的香港男星柯煒林，自七月坦承罹患肺腺癌四期後，始終堅定抗癌、積極面對病魔，為了親自宣傳電影並參與金馬活動，今天一飛抵台灣便笑說：「好想台灣啊！」

《大濛》 5 日舉辦媒體試片，千人哭成淚海。 （圖／華文創 提供）

柯煒林感性表示，能夠為《大濛》來台宣傳意義非凡，更直呼：「這是我非常珍惜的作品，也是非常重要的一段旅程！」

《大濛》今日舉行媒體試片，導演陳玉勳、監製葉如芬及李烈皆出席映後活動。片商特別準備「三重驚喜」，入場即贈片中具有寓意的紙手錶，象徵時間能沖淡傷痛、一切終將過去；以方郁婷飾演的阿月為原型的手帕，圖中阿月懷抱雲朵，象徵她尋找曾敬驊飾演的哥哥育雲的思念與不捨。

角逐本屆金馬影帝的香港男星柯煒林，自七月坦承罹患肺腺癌四期後積極面對病魔，今日飛抵台灣宣傳電影。 （圖／華文創 提供）

電影播畢後，全場淚水不止，不少人更是哭花臉離場，離場時還獲贈台北排隊名店經典燒餅，呼應片中柯煒林飾演的三輪車伕「趙公道」在街頭吃燒餅的畫面，讓觀眾彷彿穿越回民國四〇年代的街頭。

《大濛》講述1950年代柯煒林飾演的「趙公道」與方郁婷飾演的「阿月」因緣相遇，發展出一段動人情誼。方郁婷回憶正式開拍前兩人僅在訓練腳踏車動作戲時見過一次面，並稱讚他是位大暖男：「他很貼心，如果有腳踏車要衝過來他都會要我注意病小心。」她笑說自己個性害羞，多半是由柯煒林主動搭話，「我們有時會用英文聊天，他還教我用廣東話講『月亮』。」柯煒林則形容與方郁婷對戲「像是兩個個性倔強的人在互相逗弄」，笑稱對戲時總覺得方郁婷的表情自然又可愛，足見兩人戲裡戲外好感情。

《大濛》講述 1950 年代柯煒林飾演的「趙公道」與方郁婷飾演的「阿月」因緣相遇，發展出一段動人情誼。 （圖／華文創 提供）

除柯煒林、方郁婷、9m88、曾敬驊動人演出外，片中客串卡司也驚喜連連。金馬男星劉冠廷與林美秀繼《消失的情人節》後再度與陳玉勳導演合作，林美秀在片中飾演由9m88率領的彩蝶歌舞團「七仙女」舞團團長阿秋姨，並親自替七仙女編舞；而劉冠廷則化身真實人物原型、號稱「廖添丁二世」的飛賊「高金鐘」，在片中飛簷走壁、劫富濟貧，登場氣勢逼人。

