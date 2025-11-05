柯煒林抗病魔抵台宣傳電影 一下飛機就說想台灣

（中央社記者洪素津台北5日電）香港男星柯煒林以電影「大濛」角逐本屆金馬影帝，他7月坦承罹患肺腺癌四期後，始終堅定抗癌、積極面對病魔，今天為宣傳電影飛抵台灣，甫下飛機就笑說：「好想台灣啊！」

電影「大濛」入圍本屆金馬獎最佳劇情片等11項大獎，柯煒林也將角逐金馬影帝，電影「大濛」今天舉行大型媒體試片，導演陳玉勳、監製葉如芬與監製李烈等影人出席映後活動。而柯煒林則是今天飛抵台灣準備明天的宣傳活動，他透過新聞稿表示，能夠為「大濛」來台宣傳「意義非凡」，更直呼：「這是我非常珍惜的作品，也是非常重要的一段旅程！」

陳玉勳則在映後回憶創作時的心情：「當初創作時，覺得有股神秘的力量在引導我。看了許多資料後常常失眠，午夜時分彷彿又回到那個場景，於是想透過電影告訴大家，也很感謝2名監製，以及劇組每一位成員的用心。」（編輯：李淑華）1141105