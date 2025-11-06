柯煒林抗肺腺癌笑著亮相金馬 身體力行活出「最好的時光」

金馬影展6日正式開幕，傍晚時刻開幕片《大濛》團隊登場，會場外閃光燈一閃一閃，尤其柯煒林一現身，空氣像是跟著亮了起來。

在廳內接受訪問前，他手上拿著一台拍立得，調皮地對媒體舉起來：「我要拍你們啊！」鏡頭「喀擦」一聲，他笑說要留下屬於自己的「最好的時光」，這也是今年金馬以侯孝賢導演同名電影為靈感的主題。

柯煒林燦爛的笑容背後，看不出他正與肺腺癌四期對抗。他為了電影《大濛》特地從香港飛來台灣出席活動，這次同時也是他角逐金馬影帝的關鍵時刻。

廣告 廣告

被問到是否覺得「老天終於還給他公道」（他在《大濛》中飾演的角色名為趙公道），他笑得灑脫：「沒有這樣想啦！」

原來入圍公布當天，他正在香港演舞台劇《笨蕉大劇院》，事先還叮囑經紀人到時別太激動，怕消息影響心情，「我就把電話關起來，怕萬一沒入圍等一下怎麼演下去」？

直到演完戲才打開手機，看見滿滿訊息，他淡淡一笑：「說實話啦，拍完時就覺得應該會入圍。」語氣裡帶著一點頑皮的自信，也有對作品的篤定。

他說，金馬一直是個「公平公正公開」的地方，「每個人得獎都有理由，能來這裡認識大家，就已經很開心了」。

談起拍戲的緣分，他感恩地說：「沒有《濁水漂流》，就沒有《大濛》。」原來李烈與葉如芬早在那年金馬典禮上，就因看了《濁水漂流》對他留下深刻印象，後來邀請他演出《大濛》。柯煒林笑著回憶，以為是《破浪男女》讓台灣導演跟製片注意到他，結果被糾正，原來早在那之前就被「點名」了！

除了電影，他也曾參與金馬創投，手上原有一部想改編成長片的短片，但他坦言：「拍成電影厚度還不夠，就先擱著吧。」對作品創作有著一定程度的拿捏。

如今的他，一邊演出舞台劇、一邊來台宣傳參加金馬，日程滿檔卻依舊神采奕奕。談到身體狀況，他平靜地說：「現在用標靶藥物控制病情，演了20場舞台劇，就是要用身體告訴大家：我很健康，很OK。」

他說，比起以前，現在更懂得感恩，也更懂得放鬆，「遇到很多好朋友、家人、工作夥伴，大家都在支持我，現在比從前更健康也更開心」。

醫生也鼓勵他多工作、保持熱情，「我想告訴其他生病的朋友，生活還是可以如常進行」。他工作沒減量，繼續挑劇本、選角色，不願放棄任何一個讓自己發光的機會。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導