柯煒林抵台催票「大濛」 喊票房破億有信心

（中央社記者洪素津台北18日電）國片「大濛」持續熱映，朝票房破億目標邁進，主演群週末積極跑映後，柯煒林於17日結束香港工作直飛來台宣傳，22日將生日的他表示，對電影破億有信心，盼大家一起陪伴走下去。

為國片「大濛」催票，主演群方郁婷、柯煒林、9m88及特別演出劉冠廷於17日齊聚西門國賓鉅院廳，與現場超過600名影迷逐一簽名互動。

根據新聞稿，柯煒林17日一結束香港工作便直飛來台，落地還未來得及休息，便直奔戲院加入簽名會活動，即便行程緊湊，他仍難掩興奮之情，與粉絲熱情互動，誠意十足。

廣告 廣告

柯煒林將於1月22日迎來34歲生日，片商特別準備生日蛋糕驚喜慶生，現場超過600名觀眾齊唱「生日快樂」，氣氛溫暖動人。柯煒林感性分享，「2年前殺青時也剛好是生日，2年後能這樣跟大家見面，真的覺得很不可思議。」

談及票房即將邁向破億里程碑，柯煒林有信心地說：「我從一開始就對每一位工作人員、演員朋友都很有信心。」並向現場觀眾喊話：「希望大家能繼續陪我們走下去。」（編輯：張雅淨）1150118