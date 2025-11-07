柯煒林拍《大濛》抱怨導演偏心 9m88不認章廣辰緋聞喊話「假新聞」

【緯來新聞網】台片《大濛》入圍金馬11項大獎，今（7日）導演陳玉勳與演員柯煒林、方郁婷、9m88一同受訪。柯煒林、方郁婷都以該片入圍金馬影帝、影后，但柯煒林搞笑抱怨導演從來沒有罵過方郁婷，自己則每天被罵，笑說：「心裡超不平衡！」日前才剛爆緋聞的9m88則在現場喊話徵男友，「有男生的話，請通知一下。」

9m88（左起）、方郁婷、柯煒林出席《大濛》記者會。（圖／華文創提供）

導演陳玉勳聽到又在一旁補唸：「他很會吵我！一直問我聲音ＯＫ嗎、哪裡ＯＫ嗎，打斷我！」並澄清他只有一次認真罵柯煒林，因爲當時頭很痛、不舒服，心情比較煩躁，柯煒林這時湊過來關心，被導演氣得罵：「不要管我，你給我先好好演戲！」柯煒林當場被掃到颱風尾。柯煒林則表示非常喜歡導演和監製工作認真之餘閒話家常的感覺，會讓他想加倍努力。



拍攝期間也遇到不少趣事，陳玉勳分享住在宿舍時一直聽到搬東西的聲音，一開始以為是監製李烈半夜在移動桌子，「我那時住烈姊隔壁，一直聽到她拖桌子的聲音，想說她是每天在做法嗎！但她說很早就睡覺了。」因而沒放在心上，後來殺青過了半年，在床上睡覺又聽到搬桌子的聲音，他突然驚覺：「原來是我在打呼！因為我棉被蓋到某個角度就會打呼，很像在拖桌子的聲音。」搞得全場哈哈大笑。

9m88澄清跟章廣辰只是朋友。（圖／華文創提供）

至於9m88先前被爆跟10年好友章廣辰朋友變戀人，還在演唱會共享1杯飲料，對此9m88率直回應：「當然不是真的」，直呼是假新聞，甚至還在記者會上廣徵男友，「如果有男生朝我方向走來，請通知一下，來找我。」《大濛》將於11月27日全台上映。

