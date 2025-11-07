柯煒林拍《大濛》狂挨罵！陳玉勳揭「2度撞鬼」恐怖真相

電影《大濛》今（7）日舉辦媒體聯訪，（左起）監製葉如芬、主演9m88、柯煒林、方郁婷與導演陳玉勳一同暢聊拍攝點滴。（圖／華文創）





電影《大濛》提名第62屆金馬獎11項大獎，今（7）日舉辦媒體聯訪，主演柯煒林、方郁婷、9m88與導演陳玉勳、監製葉如芬、李烈齊現身受訪。柯煒林昨日首映第二次看片，感覺看見角色的真實人生，還跟導演說：「我現在滿崇拜你！」透露拍攝時因為自己話很多，一直被導演罵：「本來比較怕他！」

柯煒林表示非常喜歡導演和監製工作認真之餘閒話家常的感覺，會讓他想加倍努力。（圖／華文創）

一旁陳玉勳導演無奈回：「你現在知道我多辛苦了吧？你拍片的時候不要一直吵我！他會一直來吵我，問我『剛剛那樣可以嗎？聲音Ok嗎？』」導演補充說，其實只有一次是認真罵他，當時因為頭很痛不舒服、心情比較煩躁，柯煒林這時湊過來關心掃到颱風尾，被導演氣得罵：「不要管我，你給我先好好演戲！」兩人現場一搭一唱相當逗趣。

回憶起拍攝過程，導演陳玉勳分享「撞鬼」經驗，當時他跟監製李烈宿舍住在隔壁，期間一直聽到她在搬桌椅的聲響：「想說她是每天在作法還是怎樣？但她說很早就睡覺了！」後來殺青過了半年，他睡覺時又聽到搬桌子的聲音，才驚覺：「原來是我在打呼！因為我棉被蓋到某個角度就會打呼，很像在拖桌子的聲音。」

今（7）日舉辦媒體聯訪，主演（左起）9m88、方郁婷、柯煒林再次暢聊拍攝點滴。（圖／華文創）

前面雖然是自己搞烏龍「撞鬼」，但陳玉勳導演接著分享說有感受到神奇力量幫助創作：「我一直覺得拍這部戲有個力量在牽引我，寫劇本也會冥冥之中有資料來找我！」提到有一天在新租的劇組辦公室開會時，一進去發現樓梯很陰暗、日光燈壞掉一閃一閃：「走進去就發現心情很差，攝影師擠在我旁邊座位，我就突然生氣，覺得那麼多空位你幹嘛坐在我旁邊。」

女主角方郁婷踏進片場不斷驚呼：「哇！好多人，還有牛車耶。」（圖／華文創）

陳玉勳覺得很特別的是，他一離開劇組辦公室後心情就會突然恢復，事後查了一下該處舊址資訊，才發現原本的地點是「軍法處舊址隔壁」，隔天監製李烈立刻帶著艾草棒來淨化空間，一切就變得很順利，每天出大太陽還提早收工，拍攝40天卻只有1天下雨。電影《大濛》11月27日全台上映。



