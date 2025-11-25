柯煒林沒票房壓力被導演虧「不講義氣」 《大濛》承諾破5億曾敬驊烤地瓜
電影《大濛》在第62屆金馬獎一舉榮獲5獎，其中包含最大獎「最佳劇情片」。導演陳玉勳，監製葉如芬、李烈25日率領主演群柯煒林、方郁婷、9m88等人出席首映會前媒體平訪，分享電影即將上映心情，並透露破5億的票房公約。
導演陳玉勳透露，原本對於票房相當緊張焦慮，「一個月前大概覺得只能買個300萬，很悲觀，應該只有我跟葉如芬和李烈會喜歡這部片，大概完蛋了。」不過在歷經金馬影展開幕口碑場以及拿下金馬獎後，有稍微放鬆下來，不過對於票房數字「完全不敢想。」
監製葉如芬則是感嘆，自己其實已經非常喪氣了，「《我們意外的勇氣》跟《女孩》都賣不好，不過當然還是要有期待，我也不是只為票房。」她笑說，一旁的「烈姐」李烈有不少破億作品，「我想說靠近（她）一點可能會有好成績。」
演員們被問到會不會有票房壓力時，柯煒林秒回：「沒有，那是大人的事情，不關我們的事。」馬上被陳玉勳罵：「好現實！不講義氣！」互動相當有趣。
剛奪下金馬最佳男配角的曾敬驊，今天被問及心情時表示，因為最近要忙著一些工作，目前已經切換回來了，更透露，典禮結束後有花蠻多時間回覆大家的祝福訊息，但不太敢點開當天在台上爆哭的影片。而在得知高中班導將他學生時期青澀模樣PO上網後，驚訝直呼：「好羞恥哦！」
而劉冠廷這次在片中飾演飛賊「高金鐘」，他分享，開拍前劇組有先讓他了解一下這角色的故事，他也有看「高金鐘」的照片去想像是個怎麼樣的人。劉冠廷笑說，他妝髮後的第一件事竟然不是拍戲是去拍照。導演陳玉勳則解釋，當時是要先拍攝一張劉冠廷被警察抓的照片，自己後來看了照片才發現，兩人長相還真有點相似。陳玉勳還爆料，柯煒林當時看到劉冠廷定裝後的帥樣相當不高興，氣問：「為什麼他這麼帥 ！我長這樣！」被導演虧「有偶包！」
《大濛》即將在11月27日上映，被問及票房公約，監製李烈及葉如芬放話，如果票房破五億，她們兩個會穿上旗袍，重現9m88在片中的精彩表演，柯煒林會在一旁騎著三輪車，曾敬驊和劉冠廷則會烤地瓜給粉絲吃。
