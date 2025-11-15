柯煒林演技炸裂鬥張震自然派

第62屆金馬獎頒獎典禮即將到來，本屆入圍影帝的演員有《大濛》柯煒林、《幸福之路》張震、《深度安靜》張孝全、《好孩子》許瑞奇、《我家的事》藍葦華，今年入圍者們表現均優，只是表演風格不同，大致可分為「演技炸裂派」及「深沉自然派」，端看評審的口味如何。

柯煒林生動飆國罵

今年「演技炸裂派」代表當屬《大濛》中的柯煒林，身為一名香港演員，卻在片中演出隨部隊從廣東撤台的退伍軍人，一開口就是濃重廣東腔的國罵，化身操著濃濃外省口音的三輪車伕，表演生動又讓人印象深刻，一場跟陳以文高壓對談的戲，柯煒林道出身世，讓角色深深刻進觀眾心中，是今年影帝大熱門人選。

相反的，《幸福之路》的張震則是「深沉自然派」表現上乘的演員，他以不著痕跡的方式，演繹一位移民美國的華人父親，為了協助家人來到美國生活，他一路上遇到不少挫折，為了生活辛勞奔波的模樣相當寫實，卻也折射出亞洲人打不倒的毅力，也是影帝的強力競爭者。

張孝全在《深度安靜》交出「爆裂無聲」的深沉演出，他扮演一位愛妻卻又同時渴望有小孩的男人，與飾演老婆的林依晨有許多情緒爆炸的對手戲，刻劃出「愛」當中的悲憫、悔恨、執著等不同樣貌，跟《幸福之路》的張震有得拚，都是為了努力成為好男人而奔波的角色，亦是一等一的自然派演出。

許瑞奇有可能是今年的影帝黑馬，他在《好孩子》中飾演變裝皇后，不僅成功駕馭性別議題，又同時掌握喜劇節奏，一場跟同性戀人路斯明求救、求愛的戲，讓人看見變裝皇后退下華服後的哀傷，爆發力十足，絕對有資格與其他入圍的影壇前輩一較高下。

藍葦華演失敗男人

藍葦華主演《我家的事》貼切詮釋嗜賭的一家之主，想要翻轉人生跟家庭地位，卻每每做錯選擇，一步一步把自己送入深淵。片中一幕藍葦華拿菜刀豁出去、情緒炸裂的表演，是全片沸騰點之一，他將男人的無奈、失敗、自責展現的淋漓盡致，讓觀眾看得又恨又同情，較可惜的是，《我家的事》採4段故事分述，藍葦華並未貫穿全片，可能是他爭影帝的小劣勢。