柯煒林罹癌4期首露面 「醫生鼓勵我繼續工作」為《大濛》練廣東國語

柯煒林公布自己肺腺癌4期病情後，首度公開露面，出席金馬獎開幕片《大濛》首映。李鍾泉攝

2025金馬影展今開幕，今年最大入圍贏家的開幕片《大濛》導演陳玉勳，監製葉如芬、李烈，率演員柯煒林、方郁婷、9ｍ88、曾敬驊一同出席開幕儀式，男主角柯煒林日前公布確診肺腺癌四期，這是他罹癌後首度在台灣公開現身

舞台劇演20場「告訴大家我還OK」

柯煒林表示，目前病情已靠標靶藥物穩定控制。他開朗地表示：「我舞台劇也做了20場，就是身體力行告訴大家我還OK。醫生也鼓勵我工作，就是告訴跟我一樣正在生病的朋友，還可以繼續如常的生活。」他表示目前沒有刻意降低工作量，現在也更注重身體健康，滿感恩家人與朋友、工作夥伴的支持，「讓我覺得現在比從前更健康，整個人很放鬆。」

入圍金馬影帝「先把手機關機」

柯煒林以《大濛》入圍最佳男主角，名單公布時，柯煒林正準備舞台劇演出。他笑說，聽到入圍後第一件事是把手機關機：「因為準備舞台劇要很平靜，我覺得入圍是鬆一口氣，如果沒入圍會不知道怎麼面對舞台劇。」

他有點不好意思表示，演完後就覺得會入圍，「金馬本來就是一個公平公正公開的影展，每次得的人就是有他的理由。」有趣的是，原本導演陳玉勳找柯煒林，就是希望借重他的廣東腔，沒想到他國語非常標準，還因此請了一個香港導演朋友，以及自己的爸爸讀台詞，揣摩廣東國語的感覺，柯煒林表示，後來必須把一些讀音寫成字典，陳玉勳說每次都要說到的台詞要有一致性。

左起導演陳玉勳、演員曾敬驊、方郁婷、9m88、柯煒林、監製李烈、葉如芬出席金馬獎開幕。李鍾泉攝

柯煒林淚謝《大濛》讓他感悟角色悲哀

柯煒林曾以香港電影《濁水漂流》入圍金馬獎，當年評審有楊雅喆、李烈跟陳玉勳，當時就對柯煒林的演技印象深刻。這次柯煒林要演一個70年前的外省老兵，完全不是他看過的生活經驗，因此難度很高。陳玉勳擔心他的口音跟表現，當柯煒林演完一場跟陳以文扭打的戲，突然能理解一個在悲劇時代背景下喜劇人物的悲哀，「當下我很想哭，為趙公道感到心疼，我懂了一開始那個角色厚度的感覺。」

陳玉勳則爆料那場戲拍完，等到他確認鏡頭OK，柯煒林立刻爆哭，柯煒林說：「入行8年感覺有個天花板一直無法突破，是因為楊雅喆的《破浪男女》突破限制，過了兩年遇到瓶頸，也感謝陳玉勳導演的調整。」他更稱對戲的方郁婷打開了他的眼界，看到對方用角色「阿月」在生活，也提醒自己要用角色去感受生活。電影《大濛》11月27日上映。



