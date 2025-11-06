柯煒林罹肺癌仍來台宣傳！亮相金馬展好氣色 身體力行保持正能量

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／台北報導

第62屆金馬影展於今（6）日舉辦開幕式，本屆開幕片為入圍11項大獎的《大濛》。監製葉如芬、李烈、導演陳玉勳也率領演員柯煒林、方郁婷、9m88、曾敬驊一同出席活動。雖然《大濛》為本屆金馬的入圍大贏家，但導演陳玉勳坦言心中還是有遺珠，那就是該片的配樂，他透露，一開始配樂是自己最有把握的，因為自己與作曲家盧律銘花了半年時間製作，尤其最後3個月，每天很密集的溝通。

柯煒林以《大濛》入圍本屆金馬最佳男主角。（圖／華文創提供）

這次以該片入圍影帝的柯煒林，被問到拍攝這部片時遇到的挑戰，他表示，第一次讀本時沒有想到要講「不標準的國語」，所以一開始準備的方向跟導演想要的完全是不同的，後來也花了很多時間去調整。

由於柯煒林曾以《濁水漂流》入圍第58屆金馬最佳男配角，如今再度入圍還要角逐影帝寶座，被問到有沒有一種老天爺終於還自己一個公道的感覺，對此，他認為，「金馬本來就是一個很公平、公正、公開的，所以沒有說還誰一個公道，因為每一次得的人都是有它的理由。」對他來說，當時可以來到金馬認識大家其實就很開心了，「而且如果《濁水漂流》就沒有《破浪男女》，沒有《破浪男女》的話，也不會遇到《大濛》，所以都是一步一步走過來，我也很清楚。」但隨後一旁的監製葉如芬、李烈就解釋，當初其實是因《濁水漂流》才看到柯煒林的。

此外，因柯煒林7月才坦承自己罹患肺腺癌四期，如今不只忙舞台劇還來台宣傳電影，被問到身體狀況如何，他表示，目前在用標靶藥物進行治療，控制自己的病情，「對我來說就是身體力行的告訴大家說我的身體是蠻健康的。」也提到有身邊家人、朋友及工作夥伴的支持與鼓勵，讓他覺得更加放鬆，且醫生也滿鼓勵自己多工作，「我想告訴其他生病的朋友，生活還是可以如常進行」。而今天柯煒林訪問時也展現了他的活力，整個人的氣色及精神狀態也非常好。





