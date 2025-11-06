柯煒林罹肺腺癌4期首露面 角逐金馬影帝未減工作量

（中央社記者王心妤台北6日電）入圍金馬獎11項的電影「大濛」今天在台北市信義區為影展揭幕，男主角柯煒林是發現罹患肺腺癌後首度在台灣公開露面，他說，目前正治療中，心情滿放鬆，也沒有特別減少工作量。

「大濛」導演陳玉勳、監製葉如芬與李烈今天率演員柯煒林、方郁婷、9m88、曾敬驊出席金馬影展開幕式，他們在活動前接受媒體訪問，分享電影拍攝過程。

香港演員柯煒林日前在社群平台上發文透露罹患肺腺癌4期，他今天露面看起來氣色不錯，並透露剛演完20場舞台劇，希望用身體力行告訴大家，目前已經沒問題，現在特別注意健康，心情也算放鬆。至於是否減少工作量，他笑說：「沒有，但我還是滿挑劇本的。」

柯煒林憑此片角逐金馬獎最佳男主角獎，他透露殺青時就浮現可能入圍的預感，「聽到有入圍後就把手機關機，還有叫經紀人冷靜，聽到入圍是鬆一口氣，因為沒入圍也不知道怎麼演舞台劇。」

方郁婷憑此片入圍金馬獎最佳女主角獎，由於目前在美國紐約就學跟台灣有時差，當天一起床就馬上用手機查自己是否入圍，她說：「因為前一天做了惡夢，夢到沒有入圍。」

曾敬驊飾演方郁婷的哥哥，雖然只拍了2天半，卻是片中的關鍵角色，他認為接到角色是命中注定，不過要說老腔調的台語，「一開始以為滿簡單的，但老師教的真的有差。」

陳玉勳昨天在媒體試片表示，製作電影期間也像是片中角色被困在甘蔗田中走不出來，直到前一晚都睡不好。而電影以白色恐怖時代為背景，他認為冥冥中似乎有受難者幫助他拍攝。

「大濛」將於11月27日全台上映。第62屆金馬獎頒獎典禮將於11月22日在台北流行音樂中心舉行，台視同步直播，網路則由MyVideo與LINE TODAY共同轉播，海外除了新加坡（StarHub）、馬來西亞（Astro）各有當地電視台直播外，其餘地區皆可透過金馬與台視YouTube同步觀賞。（編輯：張雅淨）1141106