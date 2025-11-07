柯煒林「大濛」片場頻被導演罵 笑喊：心裡不平衡

（中央社記者王心妤台北7日電）電影「大濛」導演陳玉勳、主角柯煒林、方郁婷今天受訪談拍攝，劇組重現70年前的台北。柯煒林笑說陳玉勳從沒罵過方郁婷，而他甚至還因陳玉勳頭痛掃到颱風尾直喊「心裡不平衡」。

柯煒林、方郁婷跟演員9m88還有導演陳玉勳、監製葉如芬、李烈今天分享拍攝過程，柯煒林打趣抱怨方郁婷都不會被導演罵，但他每天都被罵，「我心裡超不平衡。」陳玉勳則說：「他很會吵我，一直問我聲音ok嗎、哪裡ok嗎，打斷我！」

陳玉勳笑說，但只有一次是認真罵柯煒林，因為當時身體不舒服，而柯煒林正好湊上來觀察，「我就說：不要管我，你給我先好好演戲。」讓柯煒林掃到颱風尾。但柯煒林表示，劇組其實氣氛很好，讓他想加倍努力工作。

陳玉勳表示，拍「大濛」彷彿冥冥之中有力量牽引，有時沒特別搜尋就有獲得材料，某次臨時租借辦公室，踏進去就覺得心情很差，之後才知道那辦公室是在軍法處舊址隔壁，隔天監製李烈帶艾草棒淨化空間後，一切就變得很順利。

「大濛」將於11月27日全台上映。（編輯：張銘坤）1141107