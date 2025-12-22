柯煒林「好想台灣觀眾」 快閃來台挺《大濛》：破億親自炸油條

柯煒林主動向導演提議跑影人場，兩場火速完售。（圖／華文創）

《大濛》票房累積至今正式突破6千萬大關！柯煒林於昨（22）日冬至特地飛抵台灣工作，並主動向導演提議跑影人場，「因為我真的很想念台灣的觀眾！」消息一曝光立刻讓影迷又驚又喜，兩場映後活動皆火速完售。柯煒林也透露儘管人已返回香港，仍持續關注台灣觀眾觀影後的回饋，更笑說片中炸油條的戲「其實沒那麼難」，還幽默喊話若票房破億，就有機會親自炸油條請戲迷吃。

奈良美智特別點名兩場最打動他的戲，方郁婷飾演的阿月（左）看著9m88飾演的姊姊在舞台上又唱又跳的那一刻。（圖／華文創）

此外，日本知名藝術家奈良美智繼先前於嘉義辦展期間觀賞《大濛》，來到台北後他分享又忍不住二刷：「因為已經知道故事了，這次幾乎不用一直盯著字幕，而是能更深地沉浸在影像裡。沒想到第二次看的感動反而更強烈，連我自己都很驚訝。」他特別點名兩場最打動他的戲，方郁婷飾演的阿月看著9m88飾演的姊姊在舞台上又唱又跳的那一刻，以及方郁婷和9m88去認哥哥屍體的那一幕，他分享：「那是兩種完全不同的眼淚。」即便回到日本，奈良美智仍一邊吃著台灣著名的統一肉燥麵泡麵，一邊聽著《大濛》原聲帶，並期待表示：「下一次，就在日本再看一次吧！」

廣告 廣告

電影《大濛》是劉冠廷（右）繼《消失的情人節》後，再度與陳玉勳導演（左）合作，雖僅有兩場戲，他仍做足功課。（圖／華文創）

電影《大濛》中一大驚喜亮點，則是1950年代唯一真實存在的人物「飛賊」高金鐘，由金馬男星劉冠廷飾演。角色飛簷走壁、劫富濟貧，自稱「廖添丁二世」，為全片畫龍點睛。導演陳玉勳也在社群平台分享幕後趣事：「我以前也不知道有這號人物，是在田調過程中，他自己出現在我眼前。」據悉高金鐘當年是有名的越獄大王，傳說跳起來頭部能超過甘蔗樹梢。劇組人員找到其真實照片後，發現與劉冠廷有三分神似，便根據照片重現其被捕新聞照，照片曝光後在社群上瘋傳，網友直呼：「差點把劉冠廷認成高金鐘！」

這也是劉冠廷繼《消失的情人節》後，再度與陳玉勳導演合作，雖僅有兩場戲，他仍做足功課，閱讀大量舊報導與文獻，劉冠廷為了展現「飛賊」俐落身手，他在片中一登場便得狂奔逃亡，不巧拍攝當天下雨，河堤道路泥濘濕滑，還得踩著他人背部飛躍而起，數度差點滑倒，讓陳玉勳導演忍不住開玩笑虧他：「很久沒練身體喔！」劉冠廷事後笑說，當天收工回家腿部酸痛，隔天直接鐵腿，也深刻體會到「賊不好當」。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

手搖飲「大露LOGO」挨轟道歉難止血 「最強珍奶股」跌半根逾7％

張文是校友！虎尾科大證實「109學年度畢業」 曝他在校期間表現

不當餓死鬼！ 張文縱火前悠哉坐超商喝豆漿