柯爆料 賴曾答應陳昭姿完成代孕法案

針對立委陳昭姿（左）任期問題，民眾黨前主席柯文哲（右）9日在記者會中表示，先前有答應陳在她任期內完成有關代理孕母的「人工生殖法」修法。（本報資料照片）

代理孕母爭議不斷。立院衛環委員會日前審查《人工生殖法》修正草案，綠委林淑芬批評長期提倡代孕的白委陳昭姿「陳9條」。陳昭姿11日指出，她提的修正案有33條，其中15條與代孕相關，幾乎是全世界最嚴格的版本，幫助想生不能生、不怕養卻無機會養的不孕症病人，有什麼理由阻擋？

前民眾黨主席柯文哲表示，陳昭姿畢生心願是完成代理孕母法案，沒想到這個簡單的民生議題拖那麼久，賴清德總統也曾答應過陳昭姿，卻不了了之，民眾黨說到做到，答應人家的一定會盡全力去完成，「但我那一整年都在坐牢，根本沒有辦法去幫她。」

陳昭姿表示，為爭取執政黨立委支持代孕，民眾黨參照2024年5月衛福部版本，「幾乎是全世界最嚴格的版本。」核心是保護代理孕母及代孕子女最佳利益，有完整的委託者條件與代孕媽媽資格，包括國籍與年紀、生心理諮商，家庭與醫療評估作為具體的權益保障，若有配偶則也是評估對象，並涵括懷孕過程的健康、自主、隱私，懷孕中風險也以《優生保健法》及代孕媽媽最佳利益作為後盾。

陳昭姿強調，去年台灣出生人數只剩10萬，民進黨花5900億大撒幣在少子女化政策，完全不見效果，「幫助想生不能生、不怕養卻無機會養的不孕症病人，有什麼理由阻擋呢？憲法有賦予你們阻擋的權利嗎？」

國民黨台北市議員游淑慧昨也批評，立委陳菁徽是台北醫學大學醫學系、約翰霍普金斯大學公共衛生碩士，林淑芬以「不專業去要求專業迴避」，根本是外行排擠內行。綠營找財團老闆當經濟部長、黑幫律師當內政部長、親綠牙醫當衛福部長，這才是利益衝突。