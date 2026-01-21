柯爾鴨放風跑了！見路邊正妹竟投懷送抱 警幫忙找飼主

嘉義一名飼主帶著寵物柯爾鴨散步，未料一個不留神，鴨子「展翅高飛」就這麼走失了，途中遇到一位正妹，柯爾鴨竟然直接撲進女子懷中，女子事後報警協助尋找鴨子主人，在警方協助下，順利把鴨子送回家。

柯爾鴨散步途中走失。（圖／中天新聞）

據悉，這隻柯爾鴨是附近民眾飼養的寵物，飼主因天氣晴朗而打開籠子，原本只想帶愛鴨外出散步、活動筋骨。未料一個不留神，鴨子竟展翅高飛後瞬間消失，飼主當下心急如焚，深怕愛鴨在寒冬中迷路，甚至被誤會成「薑母鴨」吃掉。

鴨子走失途中遇到一位女子，竟「從天而降」直接撲進她的懷裡，撿到小鴨的女子見牠乖巧可愛，短時間內已與小鴨培養出深厚感情，貼心照顧牠吃喝取暖。儘管十分捨不得，但考量到失主一定焦急萬分，她仍決定報警協助尋找鴨子的家。

柯爾鴨被好心的女子發現，報警後找到鴨子主人。（圖／警方提供）

竹崎分局梅山大南所警員吳詠智接獲通報後，立即發揮為民服務精神，透過協助查證、聯繫等方式，順利找到焦急萬分的失主。這場溫馨的「人鴨團圓」讓失主頻頻向警方與拾得小姐道謝，場面溫馨感人。

