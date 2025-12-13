柯瑞回歸飆39分寫歷史 超越喬丹

柯瑞超越「籃球之神」喬丹紀錄。 （路透）

本報綜合報導

勇士當家球星柯瑞台灣時間13日傷癒回歸，在主場迎戰灰狼，他火力全開投進6顆3分球、飆出全場最高39分，柯瑞在此役也是他年過30歲後，生涯第94場單場得分超過35分比賽，超越「籃球之神」喬丹的93場紀錄，成為聯盟史上第1人。可惜勇士仍以120：127落敗。

柯瑞上個月在對戰火箭比賽中傷到左大腿，連續休兵4場，昨日復出在主場雖然打得不輕鬆，仍飆出全場最高39分，但無奈還是以120：127輸給灰狼。

廣告 廣告

37歲的柯瑞在此役寫下歷史新頁，根據統計，這是柯瑞滿30歲後，第94場單場得分超過35分比賽，正式超越「籃球之神」喬丹的93場紀錄，成為史上第1人。

在NBA紀錄中，僅有柯瑞與喬丹能在30歲後仍持續累積至少85場單場超過35分的表現，就連詹姆斯也僅累積81場，排名第4。