柯瑞獻聲《山羊巔峰》！天團CORTIS夢幻開唱主題曲

新北國王重量級球星出席《山羊巔峰》首映會。（圖／索尼影業）





由《Kpop 獵魔女團》與《蜘蛛人：穿越新宇宙》原班團隊打造、NBA傳奇球星史蒂芬柯瑞跨界監製的熱血動畫電影《山羊巔峰》，於昨（10）日在美麗華大直影城盛大舉辦首映會，活動現場星光與熱血齊聚，新北國王隊總經理毛加恩與重量級球星呂政儒、李愷諺以中文版配音身分親臨現場，為電影站台助陣，氣氛宛如一場真正的籃球賽事開打。三位人高馬大的球員一出場就拿著電影中的「咆哮球」炫技，在現場投籃和上籃展現高超球技，瞬間點燃全場熱度。

毛加恩此次為禁區守護者長頸鹿「蘭尼」獻聲，該角色在英文版由史蒂芬柯瑞親自配音。他表示，透過聲音詮釋角色，是一次完全不同於球場的挑戰，「必須只用聲音去傳達角色的重量與穩定感，反而更考驗內心的節奏。」以神準外線聞名的呂政儒，則為氣勢十足的大猩猩「達斯卡斯」配音。他笑說，角色的張力與外放情緒，與自己平時在場上的冷靜形象形成有趣反差，尤其必須放下偶包在錄音室中鬼吼鬼叫，真的與自己預期中的配音不太一樣。

新北國王隊總經理毛加恩展現神射球技。（圖／索尼影業）

「新北飆風玫瑰」李愷諺這次則在電影中一人分飾兩角，客串為獅子「李大獅」與山豬騎士「阿莫」獻聲，他笑說切換不同角色的聲線與個性相當具有挑戰性，「打籃球真的簡單多了，我還以為我第一次來錄音室會是來唱歌呢！」三人第一次在大銀幕上看到自己的作品，都表示感覺好特別，聽起來好不像自己平時的聲音。

活動後半段更特別安排互動環節，三位球星化身教練，挑選電影角色組成「動物版3對3鬥牛陣容」，分享各自的戰術思維，讓電影世界觀與真實籃球策略產生有趣連結。最後，索尼影業也特別準備電影中的衝刺隊球衣贈送給三位配音球員，背面更印上三人的名字與背號，象徵這次跨界合作的熱血意義，為活動畫下高潮句點。

《山羊巔峰》除了是《Kpop 獵魔女團》原班團隊打造之外，近期最勁爆的消息莫過於與人氣天團CORTIS的夢幻合作，主題曲〈Mention Me〉直接在社群上引發熱烈討論，首次為電影獻唱的CORTIS更將在今年 NBA 明星賽中場演出，成為少數在該舞台演出的亞洲團體之一。日前才剛來台灣參加金唱片頒獎典禮的CORTIS影響力席捲全球，現在不僅是好萊塢電影的話題中心，更站上世界最頂尖的籃球殿堂，〈Mention Me〉勢必將繼〈Golden〉之後，成為另一首風靡全世界的Kpop神曲。

同時作為《山羊巔峰》監製與配音演員的史蒂芬柯瑞，在訪談中也分享到他在電影中最想傳達給觀眾的核心精神。他表示，觀眾其實不需要對籃球有多深的了解，也能享受這部作品，「希望大家能被片中的動作場面娛樂到，但更重要的是，我們打造的世界觀、角色的移動方式，以及每一個角色在銀幕上活起來的瞬間，這些都是純粹的娛樂體驗。」柯瑞強調，《山羊巔峰》所講述的故事，早已超越運動本身，也不只是一部關於籃球的電影，「這是一個比運動、比籃球都更宏大的故事，你不需要是球迷，也能被它打動。」《山羊巔峰》2月13日正式上映。



